Con Lorenzo e Giuseppe nel cuore

Grande mobilitazione da parte degli studenti che ieri sono scesi in piazza in oltre 40 città d'Italia. E' la terza giornata di mobilitazione nazionale dall'inizio dell'anno per. La prima si è svolta il 28 gennaio 2022 a seguito dellalo studente di 18 anni, travolto e ucciso da una trave di 150 chili durante il suo ultimo giorno di stage in una azienda in provincia di Udine. "Ciò che è successo è inaccettabile, ma il lutto non basta. Proviamo molta rabbia, da anni segnaliamo al Ministero una situazione inaccettabile e di insicurezza, ma non siamo mai stati ascoltati seriamente. ... ".Mentre, il 4 febbraio scorso, lache prevede una prima prova scritta di italiano elaborata dal Ministero, una seconda prova scritta di indirizzo elaborata da ogni singola sottocommissione e poi da una prova orale. Ma gli studenti nelle piazze hanno manifestato perché profondamente contrari a questo nuovo-vecchio modello di esame di maturità, dopo due anni di Dad in cui gli stessi hanno vissuto moltissimi disagi.Nel terzo venerdì di protesta dell'anno, quello di ieri, gli studenti delle scuole superiori sono scesi in stradatra le 40 città italiane, dove gli studenti con megafoni e striscioni hanno sfilato per le piazze per chiedereSono stati issati striscioni riportanti" ed uno significativoche ha aperto quasi tutti i cortei di protesta in Italia.Ha scritto in un post su Facebookla zia del sedicenne deceduto in un incidente stradale il 14 febbraio scorso durante uno stage in un'azienda termo-idraulica di Fermo. Il suo messaggio è stato diffuso nel corso della manifestazione tenutasi ieri a Fermo nelle Marche, dove gli studenti hanno fatto sentire la propria rabbia verso una situazione ormai insostenibile, e che, nello specifico ha fatto registrare un'altra vittima.Gli striscioni più eloquenti della protesta studentesca a Fermo, il giorno successivo ai funerali diin lacrime e nello sconforto.