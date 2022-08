Canosa: Va in scena "Cecè" di Luigi Pirandello 

Cresce l'attesa per la messa in scena dell'operadiconche si terrà allediè un allegro imbroglione che con scanzonata spudoratezza riesce a raggirare sia ilvenuto a ringraziarlo per aver ottenuto un favore, siauna ragazza facile, nelle cui mani, come pegno d'amore,ha depositato delle cambiali che attraverso uno stratagemma, riuscirà a farsi ridare. E' un testo inconsueto nella produzione di Pirandello: un'esile commedia di ambiente alto-borghese, un divertimento lontano dalle caratteristiche del suo teatro impegnato, con un'azione scenica dal ritmo veloce e una vicenda scherzosa messa in moto dal protagonistaSarà ilad ospitare il palco per l'opera teatralea cura delche vedrà protagonisti:(Cesare Vivoli, detto CecèIl commendatore Carlo Squatriglia, appaltatore di lavori pubblici)Nada, mondana di lusso)Le musiche sono a cura diTecnico audio e luciIn queste ore, sui social gira un post con l'appelloper assistere all'opera teatralediconin una location d'incanto comeil parco archeologico del Battistero San Giovanni, nell'ambito degli eventi del cartellone dell'patrocinati dall'Amministrazione comunale.Riproduzione@riservata