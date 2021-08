Canosa: Una giungla urbana tra erbacce e rifiuti

Con toni trionfalistici l'amministrazione comunale a 5 Stelle, si è spesso compiaciuta dell'attenzione verso le scuole. Invero, sollecitiamo la maggioranza grillina ad esultare di meno e ad agire di più. Una giungla urbana tra erbacce e rifiuti sta lentamente avvolgendo la città, ma anche gli spazi verdi di alcune scuole. La vegetazione è completamente priva di cura e di manutenzione. Basta farsi una passeggiata a Canosa di Puglia per rendersi conto dello stato di incuria e degrado in cui versa ilLo spettacolo che offre tutto è, fuorché di un giardino: immondizia, erbacce, foglie e tronchi di alberi secchi che rappresentano un serio rischio per la sicurezza e la pubblica incolumità, visto e considerato il pericolo incendi con la calura estiva.E non ci si venga a dire che la scuola è chiusa e che i bambini e i docenti non frequentano gli spazi all'aperto. Il decoro di certo, non va in vacanza. E' assurdo che a pochi giorni dall'avvio dell'anno scolastico, in una delle scuole comunali più frequentate, si debba assistere ad uno spettacolo indecente di abbandono e degrado di quel che un tempo era un gioiello di giardino. E non si tratta solo di pessima organizzazione della macchina amministrativa, ma di sciatteria e poco rispetto soprattutto per i bambini, quelli della scuola dell'infanzia e primaria. Così facendo ai nostri figli si insegna il degrado come norma, per poi meravigliarsi dell'inciviltà che dalla scuola si allarga a macchia d'olio su tutta la città e sui comportamenti quotidiani. Altro che educazione civica.Spiace constatare che coloro che dovrebbero tutelare non solo l'ambiente e l'estetica della scuola, ma anche la salute dei bambini fanno finta di nulla.Il decoro urbano della città non ha mai raggiunto livelli così bassi, come in questi ultimi anni. Avevate promesso la rivoluzione, ma a pochi mesi dalla conclusione del vostro mandato, la città è nel degrado e nella disperazione. Credo che i cittadini meritino più rispetto da parte delle istituzioni.- Capogruppo Fratelli d'Italia