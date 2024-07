Canosa: Una festa 'alla grande' per Lino Banfi

Grande festa a Canosa di Puglia per celebrare gli 88 anni diche nella serata di domenica scorsa ha spento le candeline della torta preparata per l'occasione. La festapresentata da Francesca Rodolfo, Marilena Farinola e Saverio Luisi si è tenuta in Piazza Vittorio Veneto alla presenza delle autorità, tra le quali : il sindaco di Canosa Vito Malcangio, l'assessore alla cultura Cristina Saccinto, l'assessore agli eventi Saverio Di Nunno, gli europarlamentari Francesco Ventola, Antonio Decaro, il neo sindaco di Bari Vito Leccese e il sindaco di Terlizzi Michelangelo De Chirico. La festa in piazza, nell'ambito del Premio "La Maschera Banfi" – Dea Ebe, ed inserita nel cartellone dell', è stata preceduta dalla cerimonia di, a cura dell'amministrazione comunale di Canosa sempre riconoscente ed orgogliosa per il lustro che il celebre attore ha dato a Canosa in Italia e nel mondo, citandola migliaia di volte nei suoi film. La targa scoperta alla presenza di Lino Banfi con la benedizione diriporta:la data 14 luglio 2024 e il nome del sindacoNel corso della serata ripercorse le tappe salienti del suo vissuto:(in arte), di modeste origini pugliesi si trasferisce in gioventù a Milano e, solo dopo diversi anni di dura gavetta, riesce ad ottenere la tanto sperata fama in televisione e al cinema. Dopo i numerosi comici romani e napoletani, di cui l'Italia vanta una lunga tradizione,che risulta essere il simbolo distintivo del suo successo. In un dialogo tra Pasquale e Lino, il suo alter ego, riunisce(iled ilsenza dimenticare), ormai un icona del cinema e della tv italiana. Rievocata la lunga storia d'amore dicon la compianta, sposati per ben 60 anni e legati da 70. Una storia di quelle che ha racchiuso in sé anche l'evoluzione del costume italiano: dal primo incontro alla "fujitina", fino alla lotta contro la malattia, un amore indissolubile che li ha visti diventare genitori di due figli,(presente alla festa), e nonni. di due nipoti. Un amore d'altri tempi il loro, sempre spalla l'uno dell'altra, mai divisi, mai un gossip sulla loro relazione sentimentale.Riproduzione@riservata