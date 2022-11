Canosa: Tutto pronto per la cerimonia di premiazione del corso di ceramica antica

Si svolgerà, a partire dalle, la cerimonia di premiazione del corso di ceramica antica organizzato dall'grazie alla collaborazione di Banca di Credito Cooperativo di Canosa – Loconia, Nutra Core, Studio Legale Santangelo, Vivai Agricoop Canosa, Caporalplant, Studio Dentistico dottori Naomi e Nunzio Leone e Studio Legale Enzo Princigalli che avrà luogo presso l'Il corso nato dalla passione del professore diper le terrecotte e ceramiche apule si è svolto da marzo a maggio 2022 e ha visto la partecipazione di dodici studenti e cinque insegnati, selezionati in base alle loro attinenze artistiche e di interesse per la materia.Grazie all'intervento degli sponsor per l'edizione 2022 lha istituito una borsa di studio rivolta agli insegnanti e agli studenti delle scuole medie superiori di secondo grado per dare la possibilità, gratuitamente, ai giovani e ai loro docenti, di frequentare un corso di lezioni che possano costituire un avvicinamento alla nobile arte della produzione artistica vascolare. Il professorgrande esperto di scultura e fusione del bronzo, ha al suo attivo centinaia di mostre in tutta Europa. Un vero grande artista che con le sue guerriere riporta in vita i fasti dell'arte greco romana che ha caratterizzato in maniera fondamentale tutta nostra storia artistica millenaria."Il corso – spiega il- ha lo scopo di non disperdere la nostra tradizione vascolare e con la conoscenza delle tecniche antiche vuol fare avvicinare i giovani alla lavorazione dell'argilla." Mentre, Nunzio Leone aggiunge: "La giornata si svolgerà intorno al sito archeologico di Pietra Caduta. Vedremo le vecchie fornaci e cercheremo i segni di una storia ingiustamente trascurata. A seguire buon cibo e ottimo vino a cura della Famiglia Leone. Alle ore 15,00 la consegna da parte dei rappresentanti degli sponsor degli attestati di partecipazione e mostra dei lavori eseguiti. Energia , amore per la propria terra, piacere di stare insieme saranno il filo conduttore della giornata."