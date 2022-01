Canosa: Trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà

"Una buona notizia per tutti ispiega il Sindaco di Canosa,- Il Consiglio Comunale di Canosa di Puglia ha approvato all'unanimità la delibera che autorizza, ai soggetti che ne fanno richiesta, la cessione in diritto di proprietà delle aree già concesse in diritto di superficie inserite nei programmi costruttivi della zona P.E.E.P., nonché alla rimozione del vincolo convenzionale sia del prezzo massimo di cessione che del canone massimo di locazione. Il provvedimento stabilisce inoltre i criteri per il calcolo del corrispettivo per la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà e per l'affrancazione dai vincoli di prezzo massimo di cessione e di canone massimo di locazione. Una novità tanto attesa dai proprietari di alloggi costruiti su area concessa in diritto di superficie che facendo richiesta al comune e successivamente al pagamento dei corrispettivi dovuti, potranno diventare proprietari degli stessi a tutti gli effetti. Un provvedimento - conclude il- che garantisce ai cittadini maggiori certezze e una semplificazione delle procedure tecnico-amministrative e a all'ente comunale maggiori entrate per far fronte alle sempre crescenti necessità di manutenzione della viabilità urbana."