Canosa: Tampone positivo per un alunno di scuola primaria

Questa mattina, aun. Alla notizia dell'esito del tampone sono stati attivati immediatamente tutti i protocolli previsti per la messa in sicurezza degli alunni e del personale scolastico. Allo stesso tempo il Dipartimento di Prevenzione ha attivato le procedure per la ricostruzione dei contatti stretti avvenuti sia in ambito scolastico che all'esterno e sono stati effettuati iA seguito di interlocuzione fra Sindaco di Canosa , ASL e Istituto Comprensivo "Marconi – Carella - Losito", è stata emanata"É opportuno ribadire che le scuole,- dichiara il sindaco di Canosa,- grazie ai protocolli predisposti, sono tra i luoghi più sicuri, pertanto occorre mantenere sempre e ovunque le misure base di prevenzione: indossare la mascherina quando non è possibile rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro e comunque sempre negli spazi all'aperto di pertinenza di luoghi e locali aperti al pubblico, nonché in tutte le aree pertinenziali delle scuole di ogni ordine e grado o antistanti ad esse (come ad esempio piazzali e marciapiedi davanti agli ingressi e alle uscite degli istituti scolastici), nonché in tutti i luoghi di attesa, salita e discesa del trasporto pubblico, fermo restando il divieto di assembramento e l'obbligo di rispettare il distanziamento fisico e in luoghi chiusi e affollati, lavarsi spesso le mani, non toccarsi gli occhi, il naso o la bocca, in caso di sintomi sospetti contattare il medico di base o il pediatra di libera scelta. Sono comportamenti basilari che ognuno di noi dovrebbe avere acquisito in questi mesi e che ora più che mai dobbiamo seguire."Al piccolo alunno- gli auguri del sindaco di Canosa per una pronta guarigione ed un rapido ritorno in classe con l'auspicio che sia solo una breve parentesi e presto possa tornare a scuola con i compagni.