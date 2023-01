Canosa: Riqualificazione degli spazi verdi comunali ed allestimento aree ludiche

Una buona notizia per Canosa: l'Amministrazione guidata dal Sindaco Vito Malcangio è riuscita ad accedere al finanziamento di riqualificazione degli spazi verdi comunali ed allestimento di aree ludiche per 105 mila euro. Il contributo, previsto dalla Regione Puglia, per tutti i Comuni richiedenti e conseguentemente in possesso dei giusti requisiti, assegnatari, è rivolto ad investimenti in termini di infrastrutture sociali così da implementare l'offerta ludico ricreativa. In virtù dell'operato dell'Assessorato al Decoro Urbano nella persona diin cooperazione con l'Assessorato ai Lavori Pubbliciil Comune di Canosa accede ad un finanziamento importante in termini di manutenzione, decorosità degli ambienti pubblici e nello specifico delle aree verdi così da poter dar vita anche ad iniziative di tipo sociali e culturali. Recuperare e rivitalizzare questi ambienti, dando alla cittadinanza la possibilità di fruire maggiormente di questi spazi e perché no, reinventandoli, è obiettivo da perseguire soddisfacendo una maggiore vivibilità dei luoghi comuni. L'intento è quindi un miglioramento funzionale e qualitativo dei vari spazi verdi comunali da destinare a famiglie e bambini, ma anche anziani che potranno così tornare a riappropriarsi di questi spazi.L'assessore al decoro urbanospiega che : «occorre prendersi cura dei nostri spazi verdi come anche della manutenzione, alla base della funzionalità di una città. Dobbiamo cercare di migliorare le strutture esistenti ma anche di dotare Canosa di ulteriori spazi in cui poter dar vita anche ad iniziative culturali. E' nostra intenzione ed in particolare del mio Assessorato, grazie anche all'ausilio dei vari uffici, cogliere tutte le opportunità possibili al fine di rendere più decorosa e presentabile la nostra città».