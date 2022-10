Canosa: Pennetti Lab apre la nuova sede

Punto di riferimento per la salute e le principali esigenze in campo diagnostico

Sono ufficialmente aperte le porte delDopo Barletta e Terlizzi,Competenza e professionalità con il gruppo digià attivo con una vasta utenza nelle tre sedi localizzate tra Barletta e Terlizzi.si trova in via Sergente Maggiore Nicola Capurso n.30 (di fronte alla scuola elementare Giovanni Paolo II). Sarà possibile usufruire dei più comuni servizi di controllo, prevenzione e monitoraggio del proprio stato di salute: analisi chimico-cliniche, microbiologiche, intolleranze alimentari, breath test, controlli allergologici, gravidanze. Disponibile anche il servizio di prelievo a domicilio. Con una squadra di operatori qualificati e un modello organizzativo rodato negli anni,si propone come punto di riferimento per la salute, rispondendo alle principali esigenze in campo diagnostico.: lunedì al venerdì dalle 7,00 alle 13,00 e dalle 17,00 alle 19,00; sabato dalle 7.30 alle 12.30: 7.00 – 10.00: 17.30 – 19.00Via Sergente Maggiore Nicola Capurso, 30(Di fronte scuola elementare e dell'infanzia Giovanni Paolo II)76012 Canosa (BT)0883.1926855