Canosa: Omaggio a Claudio Baglioni, mille giorni di te, di voi…

Grande attesa per il concertoche si terràa partire dalleal Teatro Comunale "Raffaele Lembo" di Canosa di Puglia(BT). I più grandi successi didel suo vasto repertorio che saranno proposti dalla band composta da:voce solista-frontman;(chitarra elettrica),(tastiere),(basso elettrico),(batteria). Tutti musicisti navigati che sanno cosa vuol dire saper suonare la musica di qualità, rispettando lo spartito nota per nota delle canzoni di Claudio Baglioni checon tre giorni di concerti all'Arena di Verona ed il tour "Al Centro". In mezzo secolo ha venduto 20 milioni di singoli, 35 milioni di album in Italia, più di 55 milioni di copie in tutto il mondo. Sono i numeri significativi della carriera artistica di Claudio Baglioni, musicista, autore, interprete, che, dalla fine degli anni Sessanta a oggi, è riuscito a conquistare una generazione dopo l'altra, grazie a un repertorio pop, melodico e raffinato, nel quale ha saputo fondere canzone d'autore e rock, sonorità internazionali, world music e jazz, rivoluzionando il concetto stesso di performance live. Ore e ore di ascolto e di studio da parte della band canosina per la scelta dei brani che proporranno nel corso della serata che sarà presentata dae vedrà la partecipazione straordinaria dell'attrice, di, diin balletti e coreografie. Il concertogode del patrocinio del Comune di Canosa degli assessorati alla Cultura ed agli Eventi è stato organizzato in collaborazione con lasarà dedicato alle donne iraniane ed afgane in lotta per i loro diritti.