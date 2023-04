Canosa: 'Non SprechiAMOci', il progetto dell’Istituto Comprensivo “Foscolo- Lomanto”

Lo spreco di cibo è un problema globale che interessa l'intera filiera agro-alimentare: dai campi alle tavole dei consumatori. S'intitolail progetto incentrato su attività didattiche di sensibilizzazione contro lo spreco alimentare rivolto agli alunni dellache si è concluso lo scorso 31 marzo presso la sede dell'. Il progetto è stato svolto in partenariato con le sostenuto dai"Un approccio per i più piccoli, volto alla prevenzione e riduzione degli sprechi alimentari, per aumentare così la consapevolezza in età prescolare sul fenomeno, le conseguenze a livello ambientale, evidenziando i benefici che si possono trarre, dall'adozione di corrette abitudini alimentari e da scelte di consumo più sostenibili."La fase sperimentale, coordinata dalla docentein collaborazione con glidiretti dalè stata condotta presso ladove è stato organizzato per tutti gli alunni un percorso didattico in maniera flessibile a seconda delle abilità, delle competenze e dell'età degli alunni, che si è concluso, per i 5enni, con un incontro di laboratorio creativo, condotto daesperti in ristorazione e cucina. Diversamente dagli altri due, pensati per essere svolti prevalentemente a scuola, ilha previsto, tra le altre, attività sviluppate sul territorio attraverso il recupero di alimenti prossimi alla scadenza in uno dei punti vendita dei. Gli alunni guidati dalche attraverso lè stato reso possibile di recuperare il cibo invenduto prossimo alla scadenza che ha costituito un ottima risorsa da condividere per il progetto ed un importante riconoscimento per lo sforzo profuso."Ringraziamo la dirigente dell'Istituto Comprensivo Foscolo-Lomanto dottoressa Nadia Landolfi per la calorosa ospitalità e l'entusiasmo per la condivisione del progetto della dirigente dell'Einaudi, professoressa Brigida Caporale."- Ha dichiarato il professore- "E' stata una bellissima esperienza per noi tutti, per i nostri studenti. Uno scambio che riguarda tutti, nella vita di ogni giorno e che apre a nuove collaborazioni future tra i due Istituti Scolastici". Entusiasta la docenteche a margine delle attività progettuali ha affermato : "E' stato un percorso utile per tutte noi docenti, stimolare la curiosità e il forte desiderio di conoscenza nei bambini fornendo nuove informazioni per risolvere dubbi o comprendere meglio i concetti proposti. Se un bambino non conosce qualcosa è quasi sempre in attesa che gli venga spiegato."Nel corso delle attività, è' stato più volte ribadito che è molto importanteattribuendo il giusto valore al cibo domestico attraverso l'acquisizione della consapevolezza, che spesso manca, informando i più piccoli, destinatari del. Il cibo sprecato non solo diventa inutile ma è anche dannoso all'ambiente. Solo attraversocome è stato ampiamente spiegato nell'ambito delle attività svolte per gli alunni dellin una sinergia di forze didattiche e conoscenze commerciali sul territorio.Riproduzione@riservata