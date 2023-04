Canosa: manca un assessorato dedicato alla agricoltura

L'Avvocatoconsigliere di minoranza dellanel corso dell'ultimo consiglio comunale ha rivolto le seguenti raccomandazioni al sindaco di Canosa Vito Malcangio, quale primo cittadino e capo della amministrazione della Città di Canosa di Puglia, formulando specifiche osservazioni in vari ambiti comunali, comunicate attraverso una nota . "Ho letto sulla home page del Comune pagina istituzionale una notizia di rilievo che avete affrontato eal Consorzio di Bonifica Terre d'Apulia. Grazie alla sinergia di forze tra l'assessore all' agricoltura Regione Puglia Pentassuglia e il capogruppo per il suo partito alla regione di opposizione, Ventola. Con il loro impegno si sarebbero reperite, spulciando tra i capitoli di spesa dedicati dal bilancio regionale all' agricoltura 7 milioni di euro al posto degli undici necessari comunque utili a neutralizzare i costi insostenibili e fonte di fallimento per le piccole imprese agricole. Nel prendere atto di questo impegno positivo tra opposizione e maggioranza in sede regionale e di questo sforzo profuso, volevo presentare la mia- ho presentato sin dal giorno del primo insediamento in questo consiglio comunale, nelle forme di rito, la mia attenzione per la borgata di Loconia, in data 4 luglio 2022 presentavo un emendamento in favore del settore agricoltura per laper amplificare sul sito del comune i nostri prodotti agricoli chiedendo inserimento di un apposito capitolo di spesa nel bilancio dell'ente denominato attività di promozione delle attività agricole del territorio di circa 20.000;- ho presentato un altro emendamento denominatoper problemi di decoro e igiene urbano;- in data 12 aprile corrente anno ho chiesto a codesta amministrazione la costituzione di unapassato poiché è stata approvata lae non contemplata nel piano triennale delle opere pubbliche di questo comune ed infine il nuovo piano di sviluppo rurale 2023 2027 che vede come potenziali destinatari e beneficiari delle ingenti risorse finanziarie stanziate dalle politiche della Unione Europea con ben 13 interventi a favore dei nostri comuni rurali .Non ho ricevuto ancora nessuna risposta""E' del tutto evidente cheun assessorato alla agricoltura oggi alla luce del nuovo Piano di Sviluppo Rurale 23-27 è indispensabile. Bisogna andare ad intercettare questi ingenti risorse che possono diventare fattore di successo e dare una svolta alla nostra città. Devo obiettare l'utilizzo delle delega al consigliere, perché la ritengo insufficiente data l'enorme importanza del settore oggi rivestita ed inoltre chiedo lumi al segretario generale se l'utilizzo eccessivo dell'istituto della delega al consigliere possa incontrare un limite di legge, occorrendo quindi una modifica dello statuto comunale al riguardo.La città ha bisogno di un assessorato dedicato all'agricoltura ogni decisione diversa mi vede fortemente critica perché bisogna operare per il servizio alla città con le forze di un assessorato specifico e soprattutto competente e all'altezza della situazione specifica!!Perché in agricoltura il comune di Canosa deve assumere la regia, deve generare la fiducia tra la classe degli agricoltori, deve produrre inclusione, deve operare informazione e conoscenza, deve generare un clima di associazionismo deve costruire una alleanza deve colmare ogni disgregazione.L'amministrazione e lei Sig. Sindaco deve arrivare prima e non dopo quando la realtà e scappata via. Bisogna intervenire non dopo non quando gli agricoltori sono presi per la gola dalle bollette del consorzio, ma prima.Bisogna chiamare gli agricoltori per costruire un patto con loro perché non si abbandonino più le campagne perchè non ci sia un motivo per scappare via da Canosa. Non possiamo ospitare in aula consiliare gli agricoltori solo nelle urgenze conclamate, a situazione incancrenita.Io onestamente non penso che lei signor Sindaco abbia nemmeno immaginato che ospitare gli agricoltori in aula potesse assurgere ad una operazione di bandiera, ad una grande reclame pubblicitaria di enfatizzazione delle forze politiche oggi chiamate a governare la città. Guai se così fosse….eppure la notizia che leggiamo sul sito istituzionale del comune questo parrebbe suggerire (FOGLI)!Sappiamo tutti chema questa è semplice comunicazione della amministrazione al governo con la città è il comune che colloquia con i cittadini dando le notizie che più ritiene consoni alla sua attività. Questo però non è il dato informativo che ci deve interessare, il dato informativo deve essere neutro, oggettivo, e se abbiamo voglia questo dato ce lo andiamo a trovare in amministrazione trasparente. E devo dire che questo dato neutro e non di comunicazione è impietoso: avete ospitato l'Osservatorio sulle tensioni economico sociali del nostro territorio. Abbiamo ascoltato tutti i dati impietosi della relazione che ci ha letto il prefetto BAT: emergenza occupazionale-disoccupazione nel settore agricolo autentico motore trainante della nostra economia, criminalità predatoria, diffuso abusivismo edilizio, sportello antiraket comunale muto-nessuna denuncia è pervenuta e nessuna richiesta di formale intervento. Questo è un dato neutro .questo dato ci deve fare riflettere.""Sindaco, lei e la sua amministrazione deve mettere in campo qualcosa che sia capace di aderire alla realtà del territorio prima che tutti scappino via da Canosa terra del niente.Che Comune siamo? Che Comune vogliamo essere tra 5 anni!Che cornici di senso stiamo costruendo?Quale strada la amministrazione di centro destra al governo della città vuole percorrere?Signor Sindaco, chiedo a lei, qual è il target obiettivo che si propone, qual è il suo menù?La mia raccomandazione è questa!Lei signor Sindaco ogni giorno si deve porre queste domande, ogni giorno si deve interrogare e non basta, lei Sindaco ogni giorno è chiamato da chi l'ha voluta sullo scranno più alto a dare le risposte a queste domande!Lei certo come me ricorderà la catechesi pastorale voluta dal nostro Vescovo "governare con la testa e con il cuore".Noi tutti qui dentro che non ci annoiamo che non giochiamo al telefonino, e lei in primis abbiamo ricevuto un mandato elettorale che va ben oltre la propria appartenenza politica ad un certo partito a seconda delle mode. I cittadini in difficoltà ci chiedono qualcosa di più della nostra fede politica ecco perchè non vanno a votare in tantissimi.Bisogna stare tutti dalla stessa parte e guardare nella stessa direzione nel rispetto delle proprie convinzioni e ideologie politiche. non dobbiamo sbandierare un successo politico dobbiamo invece sbandierare un successo per tutta la città. È la città che deve vantarsi e nessuno di noi.La raccomandazione che le rivolgo è questa: verifichi il percorso, corregga le disfunzioni, cerchi di capire se alla fine del suo mandato, come ha guidato questa macchina.