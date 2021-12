Canosa: La Scuola “Bovio inCANTA”

Nell'ultimo giorno di scuola prima dellelegate alle festività natalizie: i cappellini rossi e teste decorate a temacanti e le coreografie che sono state proposte, accompagnate da sorrisi nascosti dietro le mascherine e tanta gioia ed entusiasmo. Gli alunni del plesso, guidati dalla neo-dirigente scolasticoe dalle loro insegnanti, si sono recati a porgere i loro auguri aidove hanno potuto scambiarsi alcuni doni realizzati con le proprie mani. Arte, musica, movimento e lingue straniere coinvolte per un unico scopo: trasmetteresoprattutto in un periodo così difficile per l'umanità intera."Riappropriandosi del senso della vita, di quella che vorremmo vivere ogni momento, ricca di emozioni positive, attraversando la strada metaforica della vita, lungo le strade più o meno conosciute del nostro paese, aprendosi al territorio ed alla gente, distribuendo il dono più prezioso che si possa fare: noi stessi." Riferiscono le insegnantidegli alunni che hanno realizzato un segnalibro da donare ai più piccoli, imparato testi in lingua e coordinato passi e movimenti al ritmo della musica.Dopo essersi esibiti negli atri di entrambi i plessi, Bovio e Mazzini, hanno sostato nella centralissima Piazza Vittorio Veneto, dove hanno nuovamente cantatolo storico e popolare branoseguito dai brani in spagnolo "Navidad, Navidad" eda quelli in inglese(in versione italo-americana),sulle cui note si sono cimentati in una coreografia davvero coinvolgente. Apprezzamenti e ringraziamenti sono giunti da più parti a tutta la comunità scolastica che ha contribuito alla realizzazione di un piccolo, importante sogno, frutto di progetti didattici ad ampia valenza educativa e formativa.