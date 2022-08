Canosa: L'estate sta finendo

Credo che né il Sindaco in carica né alcuno degli amministratori sia così sprovveduto da pensare che l'evidente successo dellepossa costituire parametro per un giudizio serio sullaper il quale il centrodestra ha chiesto ed ottenuto un largo consenso solo due mesi fa. Certo è legittimo che gli amministratori manifestino soddisfazione rivendicando la buona organizzazione. D'altronde non c'è dubbio che, a prescindere dagli orientamenti politici,peraltro in un certo senso coerenti con l'idea di fondo che ispirava i cinque stelle, compendiata nella summa:. Atteggiamento che è stato palesemente punito dagli elettori e che, nonostante le buone cose pure realizzate dalla amministrazione Morra, ha di fattoD'altronde basta visitare il Palazzo di Città ed incontrare il sorriso aperto dei nuovi amministratori, la bonomia e la predisposizione all'ascolto diper apprezzare il cambio di passo se non altro in termini di rispetto, che, di per sé, non è poco nei rapporti fra potere e cittadino. Trovo quindi sterile l'enfasi che si legge nei commenti faziosi sui social con la quale, da una parte e dall'altra, si pretende diLa Città ha ancora tanti problemi gravi e irrisolti da decenni:e nella polizia municipale, abusivismo dilagante, servizi sociali inadeguati e tanto tanto altro..Il resto è noia.- Avvocato