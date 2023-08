Canosa: Intensificati i controlli della Polizia Locale

Come noto, i compiti dellasono molteplici e di differente natura, la stessa si occupa infatti di polizia stradale, polizia amministrativa, giudiziaria, pubblica sicurezza, polizia urbana e rurale, protezione civile, attività istituzionale e di rappresentanza, servizi ambientali, educazione stradale e alla legalità, polizia tributaria, polizia edilizia e demaniale, polizia commerciale, annonaria e metrica. E' quindi evidente come, in una città come, renda difficile assicurare una presenza fisica e costante sul territorio e tra i cittadini.Ecco che, in attesa dei concorsi chesi stanno concretizzando operazioni mirate a contrastare, come in questo caso, alcuneI controlli effettuati in questi giorni e che continueranno anche nei prossimi relativamente allahanno prodotto oltre 100 sanzioni al Codice della Strada. "Abbiamo quindi inteso, al fine di sensibilizzare al rispetto delle norme del Codice della Strada e delle categorie più fragili, di pubblicare dei post fotografici descrittivi attraverso i quali verrà rappresentato il perché non si debba parcheggiare o occupare gli stalli per i diversamente abili e le relative sanzioni al Codice della Strada. "Si fa presente che l'comporta una sanzione pecuniaria di 165,00 euro ai sensi dell'art.158 comma 2 lettera G del Codice della Strada oltre alla rimozione del veicolo e alla decurtazione di 8 punti dalla patente se conducente neo patentato, di 4 punti se conducente con più di 3 anni di guida. I parcheggi per disabili sono aree di sosta ai veicoli che espongono uno specifico contrassegno di parcheggio per i mezzi a servizio di persone diversamente abili e in quanto tali, rispettarli oltre a un dovere civico, è anche un dovere etico e morale.