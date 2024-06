Canosa: Iniziati i lavori di recupero e valorizzazione dell’area archeologica del Battistero San Giovanni

«Hanno preso il via – spiega il vice sindaco di Canosa,- i lavori di recupero e valorizzazione dell'area archeologica del Battistero San Giovanni, ammesso a finanziamento dalla Regione Puglia per un importo di 1.056.000,00 euro di cui 56 mila euro co-finanziati dal Comune di Canosa. Il progetto prevede di organizzare l'area scoperta prospiciente al Battistero e alla Basilica di Santa Maria al fine di renderla fruibile, destinandola a Parco Archeologico che, una volta recuperata, potrà essere frequentata da tutti. Le opere progettate e approvate dalla Soprintendenza Archeologica della Puglia per la Provincia BAT riguarderanno sia interventi di tipo edile che tecnologico. I primi vedranno la, collettore di acque pluvie attraverso la ricostruzione del cunicolo in muratura di tufo e la realizzazione di una passerella metallica con rampe per il superamento delle barriere architettoniche. E ancora: saranno realizzati – continua- i servizi igienici, effettuato l'abbattimento delle barriere fisiche e sensoriali, verranno installati pannelli didascalici, pannelli di musealizzazione, un impianto di illuminazione artistica, un impianto di videosorveglianza, di allarme anti-intrusione, sistemazione delle aree esterne con la posa in opera di alberature lungo via Piano San Giovanni e creazione di percorsi pedonali collegati tra le vie Piano San Giovanni e via Ospitale. Sarà realizzato un percorso coincidente con il cunicolo preesistente, parallelamente alla recinzione del lato est con dei filari di cespuglio fiorito su ambo i lati su un terreno poi sistemato a prato, sostituita la recinzione est con una metallica su basamento e rimossa la recinzione in tubi. Gli interventi tecnologici, invece, riguarderanno la ricostruzione virtuale di ambienti ed aree del Battistero che saranno a scala architettonica, paesaggistica e talvolta urbana. Vi sarà una piattaforma web interattiva per l'esplorazione del sito con un avatar che permetterà di rivivere il percorso, un podcast che racconterà gli eventi, i personaggi e unicità del sito ricostruito virtualmente e, ove possibile, sarà effettuata una ricostruzione a scala paesaggistica con un grado di dettaglio variabile a seconda delle informazioni raccolte mentre i modelli 3D verranno affiancati anche da modelli sistematici con la realtà aumentata. Tutto questo dovrà essere realizzato entro fine novembre di quest'anno. Come vedete,è da qui che partiamo – conclude il vice sindaco- per il recupero e la valorizzazione di uno dei siti più importanti della nostra città».