Canosa: In arrivo rimborsi TARI 2021 fino al 90%

"La Giunta Comunale di Canosa di Puglia - spiega il Sindaco- ha destinato la somma di 567.364 € per l'erogazione di contributi in favore di molte famiglie canosine, per rimborsare fino al 90% la TARI pagata riferita all'anno 2021. Un ulteriore segnale di attenzione nei confronti di tutte quelle famiglie bisognose che hanno particolarmente sofferto durante la pandemia".Il contributo sarà erogato per le utenze domestiche in proporzione al prorio ISEE e nello specifico:90% nel caso di nuclei con un ISEE fino a 8.265€;70% nel caso di nuclei con un ISEE fino a 14.000€;50% nel caso di nuclei con un ISEE fino a 25.000€.Per presentare istanza al Comune, i cittadini interessati dovranno dimostrare di aver gia versato la tassa comunale per cui si richiede il rimborso e non risultare morosi.Qualora l'importo complessivo dei contributi richiesti dai cittadini dovesse superare la somma messa a disposizione, l'agevolazione sarà riproporzionata.La scadenza per inoltrare la domanda è stata fissata al 30 novembre 2021 e in queste ore si sta predisponendo l'avviso pubblico e tutta la modulistica necessaria che sarà disponibile a breve sul sito istituzionale del Comune."Abbiamo ascoltato il grido di allarme di molti cittadini che si sono trovati in difficoltà a causa degli effetti dell'emergenza COVID e siamo corsi in loro aiuto. - conclude il primo cittadino di Canosa - Si tratta di una risposta concreta e immediata in questo delicato periodo di ripartenza a sostegno di centinaia di famiglie, grazie ai fondi messi a disposizione del Comune di Canosa di Puglia dal Decreto Sostegni bis"