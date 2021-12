Canosa: Il presepe di Giuseppe Fallacara ai tempi del Covid

Con la mascherina indossata anche quest'anno il signor(classe 1946), cuoco in quiescenza con la passione del cucito, accoglie i visitatoripresso la propria abitazione aha allestitocome da tradizione natalizia .è l'immagine della mangiatoia in cui Gesù venne deposto alla nascita e rappresenta la parte più autentica dellache rinnova a tutti l'invito a riflettere "sull'amore di Dio perché si trasformi in riscoperta dei valori di fratellanza, carità, gioia e pace di cui riempire le nostre vite". Come ha evocatonella lettera apostolicasul significato e il valore di questa importante tradizionefa parte del dolce ed esigente processo di trasmissione della fede. A partire dall'infanzia e poi in ogni età della vita, ci educa a contemplare Gesù, a sentire l'amore di Dio per noi, a sentire e credere che Dio è con noi e noi siamo con Lui, tutti figli e fratelli grazie a quel Bambino Figlio di Dio e della Vergine Maria. E a sentire che in questo sta la felicità''Coreografie luminose, scenari particolari, personaggi tipici nel presepe delrealizzato in perfetto stile napoletano, ambientato in un vano di oltre 25mq e 4m di altezza, con 120 pupi antichi, fissi ed in movimento meccanico, 180 statuine di animali immersi in muschio naturale tra foglie di fico d'India, di alloro e spine di asparagi. Le statue dei personaggi composte in legno, gesso e cartapesta sono state realizzate manualmente e curate nei minimi dettagli, secondo l'antica tradizione napoletana con quel pizzico di originalità canosina. Notevole l'impegno del signorper la realizzazione del presepe, dove alle capacità e conoscenze organizzative si associano anche fantasia ed estro artistico che lo rendono espressivo di valori e sentimenti. In questi giorni di esposizione ista rinnovando l'invito a visitare il presepe che in passato ha ospitato centinaia di bambini, scolaresche, famiglie e comitive di turisti di passaggioLadel maestroè ubicatanel rispetto delle norme sanitarie anti-covid vigenti.