Canosa: Il futuro è già cominciato

. - spiega il Sindaco di Canosa di Puglia,- In questi anni, in attuazione del programma elettorale, abbiamo lavorato tanto ed incessantemente ad una strategia di rigenerazione e valorizzazione della città su diversi tavoli e a tutti i livelli ed abbiamo intrecciato importanti relazioni con i vari Enti ed associazioni. Abbiamo mirato ad una complessiva visione di sviluppo, organica, coerente e sostenibile, partendo da un'attenta analisi dei bisogni della città. L'abbiamo dotata di un consistente patrimonio di progettualità che ci ha permesso di accedere a ingenti finanziamenti, tutto questo grazie alle risorse messe a disposizione di questa amministrazione per avvalersi dei necessari supporti al RUP, senza i quali sarebbe stato impensabile raggiungere tali obiettivi. Una rigenerazione complessiva della città, che rispetta il cronoprogramma nonostante alcune azioni abbiano ricevuto dei rallentamenti a causa di criticità sopraggiunte nel passaggio dalla fase preliminare a quella esecutiva o da limitazioni imposte dall'emergenza COVID.Non si è fermato il progetto C.Ur.A., anzi, ha avuto un'accelerata anche grazie alla costante interlocuzione avvenuta in questi ultimi tempi con la Soprintendenza da parte degli uffici comunali unitamente all'amministrazione comunale nel reciproco rispetto degli accordi di valorizzazione e, in questi giorni, acquisirà gli ultimi pareri di competenza per poter dare avvio alla fase esecutiva.Contiamo di ripartire al più presto, anche con modalità telematica se necessario, per dare nuovo slancio alle azioni immateriali previste dal progetto e che mirano a sperimentare un modello di gestione del patrimonio culturale attraverso la partecipazione diretta dei cittadini. Per quanto riguarda l'intervento, del valore complessivo di 1.500.000 euro, in seguito all'approvazione del Bilancio Consuntivo 2020 si sta provvedendo al cofinanziamento dei 100.000 euro previsti mediante un diverso utilizzo di mutui contratti con la Cassa Depositi e Prestiti. E ancora.Successivamente si procederà alla sua redazione. Abbiamo sempre- conclude ilNe è testimonianza il recente affidamento per la progettazione dell'Urban Center. L'intento è quello di creare un luogo fisico, una Casa della partecipazione, con la finalità di migliorare e facilitare la comunicazione tra cittadini e amministrazione pubblica sui temi dello sviluppo e della riqualificazione della Città, creando nuovi strumenti di informazione e di coinvolgimento nelle scelte di trasformazione e valorizzazione del territorio.