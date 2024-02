Canosa:Francesco Pannofino in scena con ‘Chi è io?’

A Canosa di Puglia, prosegue alla Stagione Teatrale 2023/2024 che, vedrà protagonistinella commediascritta e diretta da Angelo Longoni, con. L'attoredoppiatore di grandi attori del grande schermo (da Tom Hanks in Forrest Gump a Denzel Washington, George Clooney, Kurt Russell, Jean-Claude Van Damme, Wesley Snipes e l'indimenticabile René Ferretti nella serie tv Boris) stavolta vestirà i panni del protagonista Leo Mayer, intento a ripercorrere la sua esistenza come in un sogno accompagnato dalle persone che ama e che lo amano."Chi è io?" è una commedia teatrale divertente e metafisica, è uno show televisivo di successo nel quale si intervistano personaggi anticonformisti. E' questa una commedia psicologica, psicosomatica, psichedelica, psicotropa che agisce su spettatori, pazienti, personaggi, presentatori e terapeuti. "Chi è io?" è la domanda rivolta a Leo Mayer che lo costringe a ripercorrere alcuni momenti della sua vita come in un sogno accompagnato dalle persone che ama e che lo amano. Il suo è un tumulto di paure, debolezze e passioni in un vortice di annegamento. Può l'amore essere più forte della morte? Forse sì se i sogni, mischiandosi con la vita, ci riescono a strappare dall'anticamera dell'irreale. Leo Mayer rivive la propria esistenza con spostamenti della credibilità, verosimili ma non veri. Ingresso alle ore 20.30,. Biglietti acquistabili su Viva Ticket e presso il botteghino del Teatro Comunale "R. Lembo", è attiva l'utenza telefonicaper ulteriori informazioni