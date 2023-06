Canosa: Emergenza peronospora per settore vitivinicolo

2023 SEGNALAZIONE DANNI PERONOSPORA CANOSA DI PUGLIA 2023 SEGNALAZIONE DANNI PERONOSPORA CANOSA DI PUGLIA

Le numerose ed intense piogge che hanno interessato il territorio di Canosa di Puglia nei mesi di maggio e giugno, hanno causato gravissimi danni alle colture vitivinicole, cerealicole ed olivicole. L'umidità persistente, in particolare, unita al ristagno di acqua nei vigneti, ha favorito la diffusione delle infezioni da peronospora, un fungo in grado di aggredire in maniera incontrastabili le viti rendendo inutili trattamenti fitosanitari. In data 7 giugno 2023, il sindaco Vito Malcangio, si è da subito, assieme alla maggioranza, mosso manifestando la sua preoccupazione in una lettera indirizzata all'Assessore all'Agricoltura della Regione Puglia Donato Pentassuglia per una imminente campagna vitivinicola che potrebbe essere già compromessa ed incontrando successivamente in Aula Consiliare il comparto agricolo con il quale c'è stato un confronto utile all'analisi della situazione in essere. L'Amministrazione Comunale, con Delibera di Giunta Comunale, ha deliberato di provvedere alla segnalazione dei danni alla Regione Puglia attivando tutte le procedure finalizzate alla richiesta al Ministero dell'Agricoltura, Sovranità Alimentare e delle Foreste con l'emissione del decreto di declaratoria, per l'annualità 2023, della eccezionale avversità consentendo agli aventi diritto l'accesso al Fondo di Solidarietà Nazionale. Si rende pertanto disponibile il modello da consegnare o via PEC all'indirizzo protocollo@pec.comune.canosa.bt.it o all'Ufficio Protocollo del Comune di Canosa di Puglia.