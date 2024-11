Canosa: Difendiamo insieme l’autonomia dell’Einaudi

Il dimensionamento scolastico sta colpendo come una scure anche l'I.I.S.S. "Luigi Einaudi" di Canosa di Puglia. Una misura drastica cheporta ad una riorganizzazione del sistema dell'istruzione che non produce l'opportunità di una riduzione degli alunni per classe ma si traduce in un mero taglio a spese del personale delle scuole chesenza una programmazione efficace dell'offerta formativa. L' annunciato asuscitando rumours non solo nel personale della scuola ma anche nelle studentesse e negli studenti e nelle loro famiglie. In data, nell'ambito del procedimento concertativo della Provincia Barletta Andria Trani con le scuole secondarie di II grado per "le linee di indirizzo per il ridimensionamento scolastico per l'anno scolastico 2025/26 e programmazione dell'offerta formativa per il triennio scolastico 2025/2028 di cui alla D.G.R.n.1151 del 7.08.2024", la dirigente scolastica dell'I.I.S.S. "Luigi Einaudi"ha evidenziato:"""La storicità nonché la fortissima specificità dell'I.I.S.S. "Luigi Einaudi" sul territorio di Canosa di Puglia, difficilmente conciliabile con le caratteristiche proprie della realtà liceale alla quale si vorrebbe accorparlo. Sono completamente contraria alla proposta della Provincia e manifesto la ferma intenzione di difendere l'autonomia della scuola, che paga lo scotto del depauperamento dell'utenza, anche e soprattutto a causa della perifericità del territorio in questione."""Lo stesso giorno è coinciso con il ritorno dellacanosina doc, conosciuta come molto combattiva e determinata a difendere l'autonomia dell'Einaudi con tenacia e caparbietà avallata dalle delibere del Collegio Docenti ,del Consiglio di Istituto che hanno espresso :""" parere contrario all'ipotesi di fusione con altra istituzione scolastica, favorendo il mantenimento della propria autonomia e di proporre di organizzare un incontro per discutere in anche con le altre Istituzioni scolastiche del territorio eventuali proposte di variazione dell'attuale assetto territoriale che si potrebbe individuare.""" Mentre, la giunta Comunale di Canosa di Puglia, in data 4 ottobre 2024, ha evidenziato "la rilevanza cittadina" dell'Istituto "di interesse dell'Amministrazione Comunale"La Provincia non può disattendere ed ignorare l'accorato appello che giunge sia dalle autorità locali che dall'Einaudi di Canosa con tutte le sue componenti a prendere atto che l'offerta formativa su tutto il territorio della BAT è unica unendoed annessa innovativa azienda agraria con laboratori all'avanguardia tecnologica. Inoltre, l'Einaudi paga le scelte degli ultimi anni che hanno avviato corsi simili nelle città limitrofe depauperando il bacino dell'utenza forestiera. Sebbene non comunità montana, Canosa di Puglia ha tutte le caratteristiche di una città interna alla regione con un forte decremento demografico che si riversa sulla popolazione scolastica. La comunità dell'Einaudi con la dirigente scolastica Brigida Caporale è sicura che la difesa della sua autonomia interessi tutta la compagine politica del territorio a tutti i livelli che ora dovrà attestare realmente quanto ha a cuore la nostra scuola che ha rappresentato, rappresenta e rappresenterà il futuro delle nuove generazioni offrendo una valida e completa offerta formativa di cui hanno fruito gli studenti ora divenuti tecnici e professionisti nel vari settori lavorativi della società .