Canosa:Contributo di € 500 ai lavoratori stagionali

Sono stati trasmessi in banca i mandati di pagamento al fine di effettuare i bonifici di accredito del contributo economico destinato ai lavoratori a tempo determinato – stagionali pari a € 500. Come noto nei giorni scorsi la Giunta Comunale di Canosa di Puglia aveva deliberato misure di solidarietà urgenti in favore delle famiglie di lavoratori con contratto a tempo determinato e stagionali rimasti esclusi dagli aiuti di Stato e Regione utilizzando i fondi della Regione Puglia pari a € 91.697,45. Si conclude così l'iter di un'altra misura di protezione sociale in favore di quei cittadini che hanno vissuto con particolare difficoltà gli effetti del lockdown.