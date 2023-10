Canosa: Carte in dimora “Archivi e Biblioteche: storie tra passato e futuro”

L'Archivio Rossi – oggetto di vincolo già nel 1984 da parte del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Soprintendenza Archivistica della Puglia - è custodito presso il Palazzo Rossi a cura della Fondazione Antonio e Marietta Rossi che provvede alla sua conservazione, al suo aggiornamento e alla divulgazione dei suoi contenuti in un continuo confronto con studiosi italiani e stranieri.L'evento in calendario il prossimo 7 ottobre 2023 si propone di presentare, per la prima volta a Canosa e nel palazzo in cui sono custoditi, alcuni degli antichi documenti estratti dall'Archivio, in grado di illustrare tanto la storia dell'immobile che ospita la raccolta quanto quella dei suoi abitanti nel corso degli ultimi tre secoli e la relazione tra questi ultimi e la società del loro tempo.Sono preziosi documenti databili tra il Settecento e gli inizi del Novecento: una scrittura privata del XVIII secolo con permesso di debito concesso ad una donna della famiglia; le memorie di Fabrizio Rossi; il primo inventario dell'archivio datato a metà Ottocento; i documenti di autorizzazione all'esercizio dell'attività notarile, tra '700 e '800; i contratti col pittore Paloscia per la decorazione degli interni del palazzo; il carteggio fra Nicola Rossi, Francesco Saverio Nitti e Matteo Renato Imbriani.Frammenti di storia di una famiglia ma anche e soprattutto frammenti della storia di Canosa e della società italiana del tempo: un modo diverso per riappropriarsi come collettività di memorie che non vanno disperse o perdute.Alle visite guidate, della durata di circa 30 minuti, a cura di Nicola Rossi, potranno accedere gruppi di 10-15 persone presso Palazzo Rossi, in Corso San Sabino n. 6, a Canosa di Puglia dalle 17,30 alle 20,30 di sabato 7 ottobre 2023. Occorre registrarsi nella fascia oraria disponibile, a partire dal 3 ottobre contattando l'utenza telefonica, attiva per le prenotazioni.