Canosa: Buon Anno con il calendario de "Il Campanile"

In questi giorni di festa, è in distribuzione ila cura deche è stato presentato in occasione delle festa patronale di agosto 2022. Ilintitolatoedito dail periodico di informazione e cultura della Cattedrale di S. Sabino di Canosa di Puglia (BT) al 30° anno di attività. """Abbiamo selezionato le fotografie che riproducono alcuni momenti particolarmente importanti della vita familiare, ad esempio i matrimoni ed i banchetti di nozze, ma anche eventi legati alla vita della città, della chiesa canosina, come le feste o alcune particolari ricorrenze. Dedichiamo e affidiamo questo lavoro ai nostri amici di sempre che ci seguono ormai da anni e che sono particolarmente affezionati al Calendario con l'auspicio che si rinnovi il loro favore, con l'anticipato augurio più sincero di Buon 2023, ovunque vivano! Un grazie a tutti coloro che hanno reso possibile la pubblicazione""" E' la dichiarazione diche accompagna la prima pagina del Calendario 2023 a cui hanno collaborato:Il calendario è ormai diventato un oggetto da collezione, che celebra a 360° laattraverso ricerche storiche-socio-culturali di notevole interesse per il presente e per il futuro, in quanto rappresentano fonti autentiche e preziose, un patrimonio della comunità. Notizie, foto, documenti. dettagli di vita vissuta con ricordi tramandati di padre in figlio, racchiusi e custoditi nei fogli del calendario in formato cartaceo di facile consultazione. Per il 2023 sono proposti anche i proverbi, gli aforismi, le perle di saggezza ed i rimedi della nonna a portata di mano, sempre utili ed indispensabili che fanno da corollario allo scandire del tempo, dei mesi, dei giorni del prossimo anno con il calendario dedicato agliNon solo a segnare il tempo, il Calendario "la memoria del futuro tra presente e passato" è uno scrigno di cultura per il valore aggiunto che da alla Città di Canosa di Puglia, fruibile per tutta la comunità canosina residente in Italia e in the world.Riproduzione@riservata