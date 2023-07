Canosa: blackout elettrico per molte ore

"Si rende noto alla cittadinanza che in seguito ad alcuni guasti alle linee di media tensione che alimentano la città di Canosa di Puglia, sono in corso da parte dell'Enel interventi con l'ausilio di gruppi elettrogeni di grande taglia e con la realizzazione di collegamenti volanti e temporanei per minimizzare il disagio all'utenza. Contemporaneamente, si sta operando per la definitiva risoluzione dei suddetti guasti ai cavi sotterranei. In base a quanto comunicato, il ripristino dei servizi dovrebbe avvenire nella serata di oggi 18 luglio 2023." E' quanto riporta la nota dell'ufficio stampa del Comune di Canosa inviata alle ore 20,00 odierne