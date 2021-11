Canosa: autobus fuori strada

Frammentarie le notizie sulla dinamica dell'incidente stradale accaduto intorno alle ore 17,30 odierne sulla R6 che collega Minervino Murge a Canosa di Puglia. Un autobus sostitutivo delle Ferrovie dello Stato con diversi passeggeri a bordo, è finito fuori strada terminando la propria corsa sulla piazzola per lo svincolo di Canosa. Il pullman è rimasto in bilico in attesa dei primi soccorsi. In loco per i rilievi del caso i Carabinieri di Canosa, la Polizia Locale di Canosa, ed in ausilio alle operazioni di soccorso e rimozione del mezzo ribaltatosi sono intervenuti la gli uomini della Misericordia di Canosa con unità soccorso logistico in collaborazione con quelli dell' Anpana di Canosa. Non si segnalano feriti come hanno riferito gli operatori intervenuti