Canosa: Asili nido, calpestati i diritti dei bambini e delle famiglie

Uno deistrutture moderne pensate per le esigenze educative dei bambini d'età compresa tra 0 mesi e 3 anni.Il nuovo anno scolastico inizia nel peggiore dei modi. A solo due anni dall'i cancelli dei nidi non riapriranno perché l' amministrazione ha utilizzato i fondi per altro e non ha disponibilità sufficiente per mantenere servizio attivo. Di questo servizio i genitori hanno bisogno e sono in rivolta. Come faranno? Chi di loro ha un lavoro come farà a tenere i bimbi alla ripresa dell'attività lavorativa? Oggi è sempre più importante riuscire a conciliare gli impegni della famiglia con quelli del lavoro e questa chiusura è inaccettabile, una grandissima ingiustizia. Le scelte politiche sbagliate ricadono purtroppo sui servizi essenziali e sui posto di lavoro. Una classe politica che non sta dalla parte dei più deboli, che nega i diritti all'educazione dei bambini, che nega il diritto alla crescita, che nega i diritti al lavoro, non sarà mai in grado di costruire una città volta al futuro.Capogruppo Fratelli d'Italia