Canosa: arrestato un uomo per atti persecutori e minacce nei confronti di una donna

laha arrestato un uomo di nazionalità romena di 28 anni, da 15 anni residente in Italia,L'uomo che è stato bloccato poco prima della sua partenza per la Romania, per diversi mesi avrebbe tempestato di messaggi intimidatori la vittima con la quale voleva nuovamente intraprendere una relazione. Al suo rifiuto, avrebbe minacciato di pubblicare i messaggi privati che si erano scambiati in chat. La donna spaventata e stanca delle minacce ha deciso di denunciarlo, però, il rumeno non si è fermato ed ha continuato a importunarla fino all'arresto. Ora è rinchiuso nella Casa Circondariale di Trani. Per combattere e prevenire il fenomeno (introdotte con il cosiddetto) è massimo l'impegno della, che da tempo è in prima linea con campagne di informazione, con la formazione del personale e con l'utilizzo di tecnologie e strumenti a supporto delle vittime.