Canosa: 3 casi positivi al Covid-19

"""Dalle ultime rilevazioni la Provincia BAT si attesta con una bassissima incidenza di casi covid 19 ogni 100.000 mila abitanti. Un dato rassicurante che si riflette in un minor impiego di posti letto presso ospedali ed in particolare nelle terapie intensive. L'anno scorso nello stesso periodo i positivi al covid erano 15 volte superiori, ed eravamo alle prese con DPCM che disponevano chiusure e limitazioni. Anche Canosa beneficia di questo trend, i casi accertati nella nostra città dall'Asl Bt sono 3.Questi dati molto incoraggianti si registrano da settembre scorso, nelle scorse settimane siamo stati città covid free senza nessun caso positivo accertato. È evidente come il vaccino abbia contrastato efficacemente la diffusione del covid. Ma il covid c'è ed è lì pronto a riprendere il sopravvento non dimentichiamolo. Gli unici strumenti a nostra disposizione sono le regole di igiene e il vaccino. È partita anche nelle nostra città la somministrazione della terza dose di vaccino anti covid così come è partita la campagna di vaccinazione antinfluenzale. Sfruttiamo gli strumenti messi a disposizione dalla scienza. Restiamo fiduciosi ma stiamo attenti."" E' quanto riportato in un post del sindaco di Canosasu Facebook.