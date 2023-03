BUYPUGLIA: Cala il sipario sulla settima edizione

di

Turismo, in Puglia inizia da oggi in poi la contrattazione on line per i posti letto della stagione 2023 e 2024 perché ilsi conclude per la parte fieristica, ma prosegue sui canali digitali. Il successo di questa prima edizione congiunta, in cui il pubblico e il privato hanno deciso di fare sinergia emerge dai numeri.a grande onda della ripresa del turismo, è stato il tema che si è potuto toccare con mano nel corso di BTM 2023, la fiera b2b del turismo che si è conclusa oggi a Bari, in contemporanea al trade show di commercializzazione BUYPUGLIA a cura della Regione Puglia. Sono state circa 25mila le presenze che in tre giorni hanno inondato il padiglione della Fiera del Levante tra conferenze, workshop, ispirazione e formazione sul mondo del turismo. In totale, per i due eventi in contemporanea, oltre 120 i buyer presenti, quasi 2200 i business meeting realizzati con i 200 espositori di BTM e i 40 supplier del prodotto turistico di BUYPUGLIA, 90 i convegni, 4000 i metri quadri di superficie espositiva."È una fiera che presenta tutta l'offerta turistica italiana, in cui la Puglia è preponderante. Abbiamo l'ambizione di diventare, per ora, la terza fiera turistica italiana – ha dichiarato, presidente della Regione Puglia - . Speriamo che soprattutto il Sud noti l'importanza di questo evento. Non calcolate il successo turistico della Puglia solo con i numeri, con il fatturato. La Puglia, deve essere sinonimo di qualità, gentilezza, rispetto, bellezza e soprattutto valori umani, perché noi accogliamo con lo stesso spirito turisti e povera gente che scappa da guerre, fame e che vuole conquistare delle opportunità. Non vorrei che, in un momento così drammatico come sottolineato dal presidente della Repubblica a Crotone, il Sud non si renda conto di ciò che succede in altri Sud dove c'è chi è ancora costretto a scappare via. Una civiltà è capace di attrarre turismo, economia, investimenti, cultura proprio perché è civiltà e non solo business. Ciò rientra in un progresso umano e civile che la Puglia vuole continuamente alimentare secondo la sua tradizione e migliorando se stessa"."Un grande risultato quello di BUYPUGLIA insieme a BTM, non solo per la partecipazione di questi giorni, ma anche per la possibilità di sviluppare un confronto schietto sui contenuti che riguardano l'ecosistema turistico – ha detto, assessore al Turismo della Regione Puglia . Dai cambiamenti climatici, all'organizzazione turistica territoriale, dalle sfide dei GAL alle criticità legate ai trasporti, alle questioni legate all'ambiente. Tanti i temi trattati, li riprenderemo da subito all'interno dei tavoli per l'aggiornamento del Piano strategico del Turismo: questi ci daranno la possibilità di tracciare le prospettive della Puglia turistica per i prossimi anni – ha proseguito l'assessore- . Nella tre giorni, un importante esercizio di incontro tra domanda e offerta, partito con i fam trip in giro per la Puglia grazie ai quali abbiamo accompagnato i buyer nelle destinazioni interne più belle della nostra regione. Proprio i buyer, tour operator o intermediari internazionali, hanno incontrato le imprese pugliesi negli spazi del BuyPuglia in 1.300 momenti di confronto utili alla commercializzazione dei servizi legati all'ospitalità. Siamo sicuri che grazie a questi potremo avere risultati significativi già a partire dalla stagione turistica attuale"."Si è chiusa oggi la tre giorni di Btm e BuyPuglia, con migliaia di presenze qui a Bari – ha proseguito, direttore generale dell'Agenzia Regionale del Turismo Pugliapromozione -. In fiera, i buyers arrivati da tutto il mondo, hanno partecipato ai B2B per la commercializzazione dei posti letto pugliesi con i nostri operatori, con un alto indice di gradimento. L'obiettivo di una fiera turistica di rilievo nazionale è una sfida molto complessa e possiamo dire, al termine di BUYPUGLIA-BTM, che la prima edizione congiunta ha funzionato. Adesso, non ci resta che lavorare bene per l'anno prossimo ma, nel frattempo, le contrattazioni grazie all'innovazione tecnologica continueranno sulla piattaforma digitale del BUYPUGLIA"."La voglia di fare turismo è stata palpabile in questi tre giorni di trattative frenetiche - spiega il CEO di BTM- Il Sud Italia e, la Puglia, in particolare sono pronti ad accogliere l'ondataritorno del turismo internazionale attraverso tutte le declinazioni che abbiamo visto durante questa edizione di BTM: il turismo enogastronomico, il wedding tourism, il turismo delle radici, le proposte di lusso, esperienze e turismo attivo. Ringrazio l'assessore Lopane e Pugliapromozione per aver creduto in questo progetto che non si ferma qui: proseguirà online e tornerà a Bari tra un anno. Abbiamo posto la prima pietra di un percorso su cui lavoreremo per migliorare ulteriormente l'attrattività di questo marketplace. Abbiamo fatto scelte coraggiose che si sono rivelate vincenti, a partire dalla collaborazione pubblico-privato che ha permesso di realizzare questo evento e che ci permetterà di continuare a crescere".In totale, ognuno dei buyer ha fatto mediamente 18 incontri B2B oggi venerdì 3 marzo, pari a minimo 1260 incontri di contrattazione per posti letto in Puglia. Considerando che le circa 100 aziende turistiche pugliesi, singole o associate ad altri, per partecipare al B2B devono rappresentare almeno 50 posti letto, ecco che il business attivato sta riguardando – solo in questi giorni – circa 5000 posti letto. Facile immaginare l'effetto moltiplicatore per tutto il resto dell'anno, visto che i buyers nei due giorni precedenti hanno visitato l'intera regione da Nord a Sud. BTM, Business Tourism Managemet, tornerà nel 2024, ancora a Bari, sempre in sinergia con BUYPUGLIA routes & experience.