Buon lavoro ai nuovi agenti della Questura di Barletta Andria Trani

L'organico dellasi rinforza con 11 Agenti della Polizia di Stato provenienti da altri reparti d'Italia. "Un organico certamente insufficiente rispetto alla dotazione di personale di polizia di questo territorio, tenuto anche conto dell'elevato numero di pensionamenti che si stanno registrando con le annualità 2022 e 2023." Il Questoreha ricevuto i neo assegnati ed ha augurato loro buon lavoro, invitandoli a dare sempre il massimo nelle diverse mansioni che andranno a svolgere. Compiti da affrontare con impegno, professionalità ed entusiasmo, qualità fondamentali da coltivare e mantenere nel tempo al fine di dare il proprio prezioso contributo alla sicurezza della collettività. I nuovi assegnati andranno a rinforzare gli organici sia della Questura che deidi Barletta, Trani econtribuendo anche ad intensificare i servizi di vigilanza e controllo del territorio.Sull'arrivo dei nuovi agenti è intervenuto con una nota il senatore di Forza Italia: """L'arrivo presso la Questura di Barletta Andria Trani di nuovi 11 agenti è una notizia molto positiva che conferma la costante attenzione nei confronti del nostro territorio. Dopo i rinforzi all'organico nel mese di luglio scorso, con ben 21 agenti, anche a seguito di sollecitazione al ministero da parte dei parlamentari pugliesi di centrodestra, prosegue con il nuovo governo l'incremento della forza pubblica a presidio dei nostri territori per garantire maggior sicurezza ai cittadini. L'obiettivo, che continuerò a seguire personalmente, è raggiungere quanto prima il numero congruo di risorse, uomini e mezzi previsto per le forze dell'ordine sul territorio provinciale. Colgo l'occasione per