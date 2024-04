Bisceglie celebra il Centenario di Eleonora Duse con Pierfranco Bruni

". . . ho sempre amato Eleonora Duse. La teatralità la recita il tragico. Da quando ero ragazzo ho visto in lei la metafora del fascino del mistero del mito. La Divina, come la chiamò Gabriele, resta dentro di me, cosi Pierfranco BRUNI onora la figura della Duse nel suo libroche sarà presentato– Presidente PHR Pina CATINO,- Presidente dott.ssa Mariagiovanna AMOROSO,Presidente Pierfranco BRUNI –Presidente Dott. Giancarlo PECORIELLO – V. Presidente Esecutivo, Dott. Paolo Giulio TELESFORO. Dopo l'apertura con il Saluto alle Bandiere e la lettura del Preambolo dell'Atto Costitutivo UNESCO, interverranno per i Saluti istituzionali il Sindaco Città di Bisceglie, dott. Angelantonio ANGARANO e il Direttore Amministrativo AA.GG. Universo Salute, dott. Marcello PADUANELLI.Introducono l'Autore di fama Internazionale ,( Scrittore, Poeta, Saggista, Filosofo critico e teorico della Letteratura, Antropologo, Presidente Commissione " Capitale Italiana del Libro 2024 " del Ministero della Cultura, già Direttore del Ministero dei Beni Culturali, componente della Commissione UNESCO per la diffusione della Cultura italiana all'estero, Responsabile Mibac del progetto di studio sulle presenze minoritarie in Italia ; Direttore Scientifico del Comitato nazionale per le celebrazioni del Centenario di Eleonora Duse che sono cominciate il 9 marzo a Roma al Vittoriale), la prof.ssa Rosa LEUCI Presidente Onoraria e Direttrice artistica del Circolo dei Lettori – I Presidi del Libro e la PHR Pina CATINO – Presidente CpU di Bisceglie., che si celebrerà nell'anno in corso, è stato inserito nella lista degli anniversari a cui l'UNESCO sarà associato nel 2024-2025. Questa celebrazione è stata fortemente voluta dai Presidenti organizzatori, in aprile, per aprire e celebrare Eleonora nel mese in cui ricorrono due Giornate Mondiali UNESCO il World Art day 15 april , World Book and Copyright Day 23 april. La Duse ha elaborato strategie artistiche innovative, sono celebri le sue pause e soprattutto la sua gestualità. Possiamo dire che il suo fu il teatro della gestualità e con sapienza seppe rinnovare in modo radicale il teatro. Ha diretto una sua compagnia con funzioni di manager, finanziatrice e di regista, oltre che di direttrice artistica. È stata non solo un'attrice osannata in tutto il mondo, ma anche un punto di riferimento per le personalità più rivoluzionarie del teatro del suo tempo: da Stanislavskij a Mejerchol'd, da Gordon Craig a Isadora Duncan.Per l'evento a Bisceglie, "Eleonora", sarà impersonificata in ascolto, dalla dott.ssa Angela MUSCI componente della Compagnia Balli dell'800 - Bisceglie. L'evento gode del Patrocinio Regione Puglia, Città di Bisceglie, Città di Pescara, Città di Gabriele D'Annunzio – Presidenza del Consiglio Comune di Pescara, Il Vittoriale degli Italiani – Fondazione , Accademia Tiberina - Roma, Garda Musei, Caffè Letterario La Luna e il Drago, Terra dei Padri.Ilcandidato al Premio Nobel 2024 per la Letteratura, è il Direttore Scientifico del Progetto UNDULNA – DUSE, il cui obiettivo è indagare ed interpretare la vita e l'arte della Divina Eleonora Duse. Prossimo appuntamento su Eleonora Duse, nel Reading/concerto previsto il 5 settembre a Libridamare – Rassegna letteraria del Circolo dei Lettori – Presidio del Libro di Bisceglie.