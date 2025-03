BIF&ST 2025: “Un cammino lunghissimo, continueremo a far crescere il cinema italiano e pugliese”

"Stasera vorrei dire un milione di grazie, questa è la mia sedicesima edizione del Bif&st, abbiamo compiuto un cammino lunghissimo. Il ringraziamento va a tutti coloro che hanno fatto crescere questa manifestazione, che l'hanno implementata, che hanno consentito al cinema pugliese di diventare più forte anche se le difficoltà sono tante, ne abbiamo appena visto un esempio qui fuori. Dovremmo combattere per consentire a tutte le produzioni di continuare a dire la loro". Così il presidente della Regione Pugliadal palco del teatro Petruzzelli di Bari nella cerimonia inaugurale dellatenutasi il 22 marzo scorso. "Questo è il festival - ha continuato- anche degli autori che crescono, che si affermano non necessariamente nelle grandi metropoli internazionali. Soprattutto è la festa delle tante professionalità che stiamo facendo crescere e che dobbiamo continuare a far crescere. Abbiamo reso l'Apulia Film Commission un soggetto intermedio in grado di spendere direttamente i fondi europei senza passare da altri soggetti, ciò nonostante l'Unione Europea ha interrotto i finanziamenti alla cultura. Un fatto pesantissimo a cui abbiamo reagito subito con un'operazione tecnicamente ardita, sostituendo quei finanziamenti con i fondi europei destinati alle imprese, conferendo un particolare profilo all'industria del cinema. Nei prossimi giorni alla Camera di Commercio di Bari ci sarà un grande forum dedicato alla costruzione di un segmento industriale cinematografico vero e proprio. Continueremo a combattere per far crescere il cinema italiano e il cinema pugliese. Ringrazioper avere accettato l'incarico di direttore artistico conferitogli dalla giunta regionale. Ringrazioche ha dato qualche cosa di più alla Apulia Film Commission e a noi tutti, con la sua intelligenza e la sua modestia. Questa è l'ultima volta che mi vedrete sul palco come presidente della Regione Puglia - ha concluso- Evviva il cinema, evviva la città di Bari, evviva la Regione Puglia". La sedicesimache, per la prima volta sotto la direzione artistica del giornalista e critico cinematografico Oscar Iarussi, propone un ricco programma di circa 140 appuntamenti fino alPrima della cerimonia, Emiliano ha incontrato un gruppo di operatori e lavoratori del cinema che manifestava davanti al Petruzzelli contro le norme nazionali sul tax credit che penalizzano le piccole e medie realtà produttive.