Automotive Campanile a “Fatti ad Arte”

è tra le 12 storie di eccellenza del programmadicondotto da. Il nuovo programma disotto la guida del direttore di retecon la regia affidata ain collaborazione con, celebra con storie di artigiani di eccellenza, di arte tramandata da padre in figlio, diventate oggi imprese di successo, espressione dele della migliore tradizione di artigianato pugliese. Artigianato e professionalità, tradizione e futuro, famiglia e società: sono questi i binomi perfetti che contraddistinguonoentrata a far parte delle eccellenze del territorio pugliese ed italiano nel settore dell'Autoriparazione e dell'Automotive, con il prestigioso riconoscimento di". Nata a Canosa di Puglia(BT), nel 1958 con il compiantofondatore dell'azienda di famiglia, sviluppatasi e migliorata di anno in anno, con l'altra sede a Barletta, è divenutauno dei principali punti di riferimento nel settore della riparazione dei veicoli, nelle aree delle convenzioni assicurative, leader del noleggio auto, delle convenzioni flotte e dell'auto retail. Sui riflettori diil programma che andrà in onda sunei giorni 21-22-23 maggio come anticipato sui social in queste ore.Riproduzione@riservata