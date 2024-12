Attivato il primo ambulatorio odontoiatrico per il contrasto alla povertà sanitaria

Hanno accesso al servizio i cittadini in considerazione delle seguenti specifiche condizioni:

È già operativo, presso ilin via Aragonesi n.1, ilprevisto nell'Accordo di Partenariato dell'Italia sulla Programmazione della politica di coesione 2021-2027. Il programma PNES, finalizzato a fornire assistenza alla popolazione in condizione di bisogno socio-economico, si pone l'obiettivo di rafforzare i servizi sanitari e renderne più equo l'accesso in sette Regioni italiane: Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia. L'area di intervento "Contrastare la povertà sanitaria", ci cui l'INMP (Istituto Nazionale Migrazioni e Povertà) è organismo intermedio, ha l'obiettivo di ridurre le barriere di accesso ai servizi sanitari e sociosanitari per le persone vulnerabili dal punto di vista socio-economico, mediante il paradigma della sanità pubblica di prossimità, dell'inclusione attiva, dell'integrazione sociosanitaria e di comunità. L'ambulatorio - di cui è responsabile ilspecialista in Odontostomatologia - è attivo il martedì, giovedì e venerdì dalle ore 15,00 alle ore 18,00.a) certificazione ISEE al di sotto di euro 10.000;b) codice STP (Straniero Temporaneamente Presente) che assicura l'assistenza sanitaria agli stranieri cittadini di Paesi terzi privi di un permesso di soggiorno, e rilasciato su autodichiarazione di indigenza;c) codice ENI (Europeo Non Iscritto) che garantisce l'accesso alle prestazioni sanitarie ai cittadini comunitari privi di TEAM (Tessera Europea Assistenza Malattia) e privi di requisiti per l'iscrizione al SSN e con autodichiarazione di indigenza.d) titolarità di esenzioni per reddito, tenendo conto anche delle esenzioni previste a livello regionale;e) dichiarazione dei Servizi Sociali attestante la situazione di indigenza;f) dichiarazione attestante la situazione di disagio socio-economico da parte dell'Ente del Terzo Settore (ETS), accreditato e individuato dall'azienda sanitaria (beneficiaria) per la co-progettazione degli interventi sul territorio e la funzione di orientamento dei soggetti in povertà sanitaria verso i servizi sanitari accessibili sul territorio.L'odontoiatra, ravvisata l'essenzialità e l'indifferibilità del motivo clinico e appresa la condizione di disagio dell'utente, proporrà allo stesso la prestazione gratuita mediante la compilazione di apposita modulistica. Per informazioni e una valutazione preliminare è possibile contattare il seguente numero:Le attività previste riguardano la prima visita odontoiatrica con valutazione e inquadramento del paziente, i trattamenti preparativi alla protesi ed infine l'inserimento della protesi rimovibile.