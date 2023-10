Attacco a Israele: tutte le istituzioni facciano sentire la loro condanna verso Hamas

"Un attacco ignobile di vera e propria guerra verso Israele ed i suoi cittadini è tuttora in corso.a cui lo Stato di Israele e tutti gli Stati democratici devono rispondere con fermezza e senza tentennamenti. Anche le autorità religiose e tutte le forze politiche a prescindere dal colore devono fermamente condannare Hamas e tutti i loro fiancheggiatori sia che essi siano fiancheggiatori "operativi" sia che lo siano di carattere ideologico.ad una delle più importanti democrazie del mondo. In Puglia in questi giorni abbiamo dimostrato il legame tra Puglia ed Israele relativamente ad eventi culturali in corso, sono fiducioso che la vicinanza sia anche dimostrata concretamente con un atto fermo di condanna a questi attacchi che sono veri e propri atti di guerra. È chiaro ancora una volta e con tutta evidenza chi è l'aggressore e chi l'aggredito. Ai nostri fratelli israeliani va il mio solo abbraccio ed il mio profondo cordoglio anche a nome di tanti pugliesi, molisani e lucani". Così il console onorario d'Israele di Puglia, Molise e Basilicata,a seguito dell'operazione di guerra senza precedenti, denominatache Hamas ha sferrato contro Israele. Le prime fonti riportano il bilancio provvisorio di 40 morti e più di 730 feriti. Un lancio massiccio di razzi, dalla Striscia di Gaza verso le città israeliane del sud e del centro, soprattutto le più vicine al punto di frizione: Sderot e, sulla costa, Ashkelon e Ashdod. I missili sono arrivati anche a Tel Aviv e a Gerusalemme.