Asili nido comunali chiusi: ogni anno è sempre peggio

"Sono circa 80 i bambini iscritti nelle liste d'attesa degli asili nido comunali diper il prossimo anno, ma- Esordisce così il capogruppo consiliare Direzione Italia- Fratelli d'Italianella nota che evidenzia quanto sta succedendo in questi giorni in città -Eppure nel bando erano chiare le modalità e i tempi di accesso al servizio. Gli asili nido hanno rappresentato da subito una realtà all'avanguardia nell'ambito dei servizi alle famiglie, ma a questo punto la domanda sorge spontanea: questa amministrazione vuole mantenere o no questo servizio comunale?La carenza di personale è la motivazione che adducono, ma aggiungerei anche il turnover dei dirigenti la causa di questa chiusura degli asili al 2 ottobre 2019. ll problema è anche che non tutti i bambini potranno essere accolti. "Non ci meraviglia più di tanto il fatto che nessuno dell'amministrazione abbia informato le famiglie dei ritardi, quanto la mancanza di riconoscimento dell'utenza come interlocutore al quale sono dovute, non delle spiegazioni, ma almeno delle informazioni sulle sorti di un servizio utile e necessario.Un Settore, quello delle politiche sociali che, ancora una volta, presenta problemi ed è vergognoso che non ci siano risposte ufficiali da parte degli amministratori, - conclude il consigliere- tanto più che il disagio e le carenze di questo settore non sono nuovi""".