Arrestato un canosino per propaganda Isis

Un 38enne originario diresidenteè stato arrestato per apologia e istigazione all'adesione all'Isis. Un reato consumato principalmente sul web e sui social. Nel corso di un'intercettazione del 27 marzo, avrebbe commentato chee per i non musulmani "tutto l"haram' adesso è difficile farlo", ossia sono stati tolti loro i vizi. I fatti emergono dall'inchiesta dei pm Alberto Nobili, Piero Basilone e Leonardo Lesti, che hanno portato all' ordinanza firmata dal Gip di Milano, Guido Salvini. L'uomo avrebbe frequentato l'associazione culturale Al Nur di Milano, di orientamento sunnita, e due minorenni che pregavano nello stesso centro di via Chiarissimi, ai quali avrebbe esternato tesi estremiste. Particolari che emergono dall'inchiesta dele delguidato dasecondo le accuse, sarebbe confermata dal fatto che era inserito in un circuito relazionale - sia nazionale, sia internazionale - particolarmente qualificato, "composto da una rete di persone dedite alla sistematica propaganda a favore dello Stato Islamico e dell'esaltazione del Jihad mediante la condivisione di post e commenti sui social". L'uomo era impegnato a diffondere l'ideologia dello Stato islamico attraverso diverse piattaforme social condividendo immagini, video e documenti che esaltavano le violenze commesse dai terroristi dell'Is.