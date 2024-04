 Antonio Barbarossa è il nuovo Coordinatore cittadino di Forza Italia

, da sempre di area centrodestra,La nomina è arrivata su proposta del Commissario Provinciale BAT, Avv Marcello Lanotte. "Grato di aver ricevuto l'onere e l'onore di contribuire alla crescita di Forza Italia nella città di Canosa – ha dichiarato- Ringrazio il Coordinatore Provinciale Avv. Marcello Lanotte e porgo il mio saluto al Segretario Nazionale Antonio Tajani insieme a tutti i parlamentari. Questa nomina è per me motivo di orgoglio e di immensa gratitudine, rappresenta sicuramente il coronamento di tanti anni di impegno, ma non un traguardo: semmai un nuovo punto di partenza all'insegna di un impegno costante e con spirito costruttivo , nell'affrontare le numerose problematiche della nostra città , con rispettosa determinazione "." Antonio Barbarossa , laureato in Scienze dell'Informazione, con un ottimo bagaglio professionale alle spalle, ha già dimostrato in passato un forte impegno verso la crescita e il futuro della città di Canosa. Una persona competente e capace, con una forte passione per la politica che può incarnare per principi, serietà e passione politica i valori del nostro Movimento" - Ha commentato il coordinatore provinciale- "Sono sicuro che darà un contributo importante alla nostra Comunità locale, animando un dibattito politico al momento del tutto assente. Saprà lavorare per il bene della città così come sapràevidenziare tutto ciò che Forza Italia non reputa coerente e utile per la Canosa che abbiamo in mente".Ha poi concluso " Rappresentiamo una storia e per quella storia, oggi, sentiamo di dover compiere ogni sforzo per radicare ulteriormente il partito in Puglia e rafforzarlo, ma soprattutto per condividere e arricchire con i cittadini la nostra visione possibile sui grandi temi che interrogano la politica regionale. Lo facciamo con spirito di squadra e schierando le nostre migliori energie.Vogliamo raccogliere le sfide che ci attendono nella consapevolezza di essere, oggi come ieri, un grande partito centrale per la coalizione di centrodestra. Forza Italia è da sempre un partito aperto, ma vogliamo compiere uno sforzo in più: coloro che indossano la nostra maglia con orgoglio devono sentirsi parte integrante della nostra grande famiglia. A tutti coloro che hanno ricevuto l'onere di un nuovo impegno nel nostro organigramma vanno i più sinceri auguri di buon lavoro, con l'auspicio di riuscire, insieme, a dare ulteriore smalto al nostro partito ed essere pronti per le prossime sfide elettorali".