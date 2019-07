Aldo, Giovanni e Giacomo sul set del film "Odio l'estate"

Lo scorso martedì, si è svolta a Bari la conferenza stampa, al Multif Studio, sul set del filmdiretto dacon protagonistie nel cast artistico, tra gli altri:. Per l'occasione, hanno preso parte il Presidente delle Regione Puglia,, l'Assessore Regionale all'Industria Culturale e Turistica,,il Sindaco di Bari e della Città Metropolitana di Bari,, il Presidente di Apulia Film Commission,e il direttore generale Apulia Film Commission,. Dopo la visita sul set che, come sempre più spesso accade in Puglia, vede la costruzione di importanti opere scenografiche e lavorazioni in interno tipiche dei più avanzati sistemi di lavorazione cinematografica, Il film racconta le regole per una vacanza perfetta: non si parte senza il canotto, non si parte senza il cane, ma soprattutto non si prenota la stessa casa.partono per le vacanze estive, non si conoscono e non potrebbero avere delle famiglie e delle vite più diverse: il precisetto organizzatissimo ma con un'attività in proprio fallimentare, il medico di successo alle prese con un figlio in piena crisi preadolescenziale, l'ipocondriaco nullafacente con un cane di nome Brian e la passione per Massimo Ranieri. Tre vite lontanissime che si incontrano accidentalmente in una piccola isola della costa italiana: stessa spiaggia, stesso mare, ma soprattutto stessa casa in affitto. Lo scontro è inevitabile e spassosissimo: abitudini diverse, due figli che si innamorano, tre mogli che partono col piede sbagliato ma finiscono per ballare insieme in una sera d'estate e tre nuovi amici alla ricerca di un figlio in fuga. Aldo Giovanni e Giacomo raccontano una storia di amicizia e sentimenti come nella loro tradizione cinematografica più amata. Prodotto da Paolo Guerra per Agidi Due (distribuzione Medusa Film), il film è realizzato con il contributo di Apulia Film Fund della Regione Puglia (399.000 euro) a valere su risorse del POR Puglia 2014/2020 e con il sostegno di Apulia Film Commission.La pellicola, i cui ciak sono cominciati nelle scorse settimane, è girata tra, ed è attesa nelle sale per fine gennaio.