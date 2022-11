Al via la mostra “Ditelo ai bambini”

è una mostra ideata, organizzata e realizzata da, sub ambientalista, in collaborazione con il raggruppamentocostituito dalle associazioni(Sigea Puglia-Aps),e con il contributo di diverse Associazioni ed artisti barlettani. La mostra vede la luce anche grazie al patrocinio del Comune di Barletta e di Arpa Puglia che ha fornito supporto tecnico-scientifico. Nel corso dei suoi monitoraggi sulle coste barlettane, Antonio Binetti ha incontrato diverse tipologie di rifiuti: flaconcini, giocattoli, reti, buste, dispersi nell'ambiente da mani distratte, inconsapevoli e troppo spesso in malafede.L'idea della mostranasce dalla convinzione che l'unico modo realmente efficace per rallentare e possibilmente fermare questa tendenza sia aumentare la consapevolezza negli adulti di oggi e soprattutto nei bambini, gli adulti di domani. L'intento è quello di illustrare la permanenza della plastica nell'ambiente e la sua pericolosità con installazioni create utilizzando oggetti di plastica raccolti su tutto il litorale barlettano. All'interno della mostra potremo ammirarequali Angiolo Barracchia, Borgiac, Sabino Cassatella, Savino Corvasce, Susanna Conversano (3 Place Andria), Scuola Di Bari (Barletta), Miriam Doronzo, Nunzia Guacci (Retake Barletta), Silvio Lopez, Antonella Palmitessa, Teresa Piccolo, Michela Rociola (Scartoff), Valentina Saracino (Saval). Ci sarà, inoltre, la partecipazione straordinaria di Gennaro Corcella (Art designer) che esporrà dei gioielli realizzati con i rifiuti del mare. Gli artisti si sono cimentati nella, semprema anche rifiuti di vario genere, soprattutto scarti del settore edile raccolti lungo la fascia costiera.La plastica ha fatto la sua comparsa nella seconda metà dell'Ottocento, come sostituto resistente e a buon mercato dell'avorio. Da allora la chimica ha fatto passi da gigante, inventando materiali plastici diversi per durezza, plasmabilità, trasparenza, consistenza, ma con una costante: l'estrema durabilità. Nei Caroselli degli anni '60 conil claim finale era:E, in effetti, quella promessa è stata mantenuta: sulle spiagge si trovano ancora oggetti di plastica che hanno 40, 50, 60 anni, oggetti di un materiale pensato per durare nel tempo hanno finito dunque per essere utilizzati una sola volta, proseguendo poi la propria lunga vita dispersi nell'ambiente. Per illustrare compiutamente quest'ultimo punto, saranno esposti e raccontati molti oggetti risalenti agli anni '50, anch'essi ritrovati sul litorale di Barletta."Ringrazio il coordinamento delle Associazioni e Arpa Puglia - ha dichiarato l'assessore alle Politiche ambientali- per il supporto tecnico scientifico fornito all'iniziativa dall'elevato valore culturale e ambientale finalizzata alla sensibilizzazione sul tema della salvaguardia degli eco sistemi marini. Come Amministrazione intendiamo operare sempre all'insegna della collaborazione interistituzionale finalizzata alla soluzione delle problematiche con l'apporto dell'associazionismo locale e mediante l'ascolto delle istanze che ci provengono dalla cittadinanza" .Sempre nell'ambito della mostra,organizza quattro seminari, aperti a tutti, incentrati sulle problematiche ambientali connesse alla gestione delle coste. "Abbiamo accolto con entusiasmo l'invito dell'assessore all'Ambiente a collaborare all'iniziativa "Ditelo ai bambini" – ha detto il direttore generale di Arpa Puglia,- , convinti che l'attività di un organo tecnico scientifico non debba limitarsi alle attività istituzionali di monitoraggio e controllo, ma possa e debba contribuire alla realizzazione di iniziative destinate a rafforzare la sensibilità culturale sui temi ambientali, orientandola ad un necessario approccio scientifico e divulgativo".Saranno inoltre presentati, con la partecipazione degli Autori, i volumidel geologo e scrittorein occasione della campagna di Legambiente per la Festa dell'albero e "I tre cittadini" del geologopresidente di SIGEA-APS, sull'importanza dell'educazione ambientale. L'occasione è gradita per ringraziare coloro che ci daranno un supporto tecnico quali Gigi Cappabianca (Wolakota) e il video maker Alfredo Melidoro.LUOGO:DATE:ORARI APERTURA: dalle ore 9:00 alle ore 19:00COSTO: la mostra è completamente gratuita.Ingresso al Castello a pagamento secondo il tariffario stabilito dall'Ente comunalehttp://www.barlettamusei.it/orari_polo.htmlPer informazioni e prenotazioni:mail: ripartiamodaariscianne@gmail.comtelefono: Enrica 3517669399 Luisa 3206972887Saluti istituzionali (Comune di Barletta - ARPA Puglia), presentazioni introduttive alla mostra a cura di ARPA Puglia e Associazioni Ripartiamo da Ariscianne (SIGEA Puglia-APS, sub ambientalista Antonio Binetti, Italia Nostra sezione di Barletta, Legambiente circolo di Barletta, Fra Storia e Natura), la biblioteca ambientale di ARPA Puglia a cura di Marialucia Mongelli.Qualità delle acque di balneazione, microplastiche e schiume a mare - Nicola Ungaro (ARPA Puglia).Le attività di ARPA Puglia nel monitoraggio degli odori - Magda Brattolipresentazione del volume di Alfredo De Giovanni "Fatti albero" con la presenza dell'autore.Gestione delle biomasse spiaggiate, ecosistemi costieri barlettani nell'ambito degli studi condotti daEnrico Barbone (ARPA Puglia).Gestione sedimenti, con riferimento agli interventi di dragaggio e a quelli di ripascimento artificiale del litorale barlettano - Giuseppe LocuratoloPresentazione del libro "I tre cittadini" di Antonello Fiore (SIGEA-APS) con la presenza dell'autore.