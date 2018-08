Al via il concorso “MUSIC MOE’”

La casa di produzione della Birra ufficiale dell'bavarese,lain collaborazione con ilha deciso di organizzare un contest per live band emergenti aPer l'occasione è partito il concorso per band e cantautori denominatoIl progetto ha l'intento di promuovere l'aggregazione giovanile e la scoperta di nuovi talenti, dando spazio alle realtà musicali del territorio e l'opportunità a cantautori e musicisti non professionisti di esprimere la propria passione per la musica, accrescere le proprie competenze ed esibirsi su un palcoscenico.ha un costo di €50 ed offre la possibilità di partecipare alle varie serate-spettacolo in cui il gruppo o il cantautore avrà a disposizione un tempo per esibirsi commisurato alla durata del suo repertorio artistico. Il contest prevede due sezioni:Al concorso possono partecipare, duo voce e strumento, singoli partecipanti. Le band che intendono iscriversi al concorso sono tenute a compilare in ogni sua parte il modulo di partecipazione che può essere richiesto presso la sede del MOE', sita in via Balilla 45, 76012o richiesto sulla pagina facebook del MOE'. Insieme al modulo di iscrizione è necessario allegare alla mail: la liberatoria compilata e firmata da un genitore degli eventuali componenti minorenni delle band ;fotocopia di un documento di riconoscimento di almeno uno dei componenti della band L'errata o incompleta presentazione della domanda di iscrizione potrebbe comportare l'esclusione dal concorso.Unache saranno ammesse a partecipare alla serata finale che si terrà presso la sede del MOE'. Le decisioni prese dalla commissione esaminatrice sono insindacabili. Al concorso sono ammessi tutti i generi musicali e i testi in qualsiasi lingua, compresi i dialetti. Per laè necessario presentare almeno un brano che dovrà avere, pena l'inammissibilità o l'esclusione, i seguenti requisiti: dovrà essere originale (edito o inedito);non dovrà contenere elementi di violazione della legge e ai diritti di terzi, né alcun incitamento al razzismo, alla discriminazione, alla violenza;non dovrà in alcun modo contenere forme di plagio. Per laè possibile presentare qualsiasi brano, riarrangiato all'uopo oppure in versione originale, purchè non contenga, pena l'inammissibilità o l'esclusione, elementi di violazione della legge e ai diritti di terzi, né alcun incitamento al razzismo, alla discriminazione, alla violenza. La composizione delle band non dovrà subire variazioni rispetto al momento dell'iscrizione. Durante la serata finale una giuria di esperti decreterà i finalisti. Le decisioni della giuria sono inappellabili e si baseranno sui seguenti criteri:, creatività negli arrangiamenti, personalità del brano ed originalità della musica e del testo (per la sezione inediti ma anche per eventuali cover riarrangiate).: abilità esecutive, non considerate come mero virtuosismo strumentale, ma come categoria trasversale tra capacità strumentali, mezzi espressivi ed arrangiamento.qualità comunicative e interpretative della band e del brano, a prescindere dal genere e dallo stile della canzone: qualità e livello della performance sul palco.I concorrenti dovranno provvedere in proprio , agli amplificatori e agli strumenti musicali necessari alla propria esibizione. Qualora durante la stessa serata dovessero esibirsi più gruppi, è richiesta la disponibilità degli stessi a trovare un accordo per dividere il backline, onde evitare confusione. Iscrivendosi al concorso, il gruppo autorizza l'organizzatore a registrare con mezzi audio/video le performance live e diffondere le esibizioni attraverso i media più idonei. Inoltre, la stampa che si interesserà all'evento sarà autorizzata a filmare e/o fotografare la serata. I partecipanti dovranno presentarsi alla serata finale con un documento d'identità valido. Il contest musicale che si svolgerà di sera da,avrà luogo presso la sede del Ristorante MOE'. In ciascuna serata si esibiranno dalle 2 o più band (band o singolo), la quale avrà a disposizione un tempo dai 20 a 30 minuti per eseguire il proprio repertorio. L'Organizzatore potrà decidere discrezionalmente di accorpare in un'unica serata due o più gruppi musicali.Per i vincitori è previsto un premio dida dividere tra primo secondo e terzo posto che riceveranno al termine della finale . L'adesione al concorso implica la totale accettazione del regolamento vigente. Per informazioni consultare i referenti :o la Pagina facebook del Moè: http://www.facebook.com/moè La direzione delè lieta ed onorata di poter collaborare con una importante casa di produzione di birra ,oltre che di poter dare un'importante occasione di visibilità ai giovani talenti della musica e al contempo proporre irivisitatidal