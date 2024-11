Al Panificio Traiano, il riconoscimento di  “attività storica  e di tradizione della Puglia”

Altri 2 esercizi commerciali dihanno ricevuto il riconoscimento di attività storiche dalla Regione Puglia. Sono ile lache la Regione Puglia, su iniziativa dellae su istanza del suo centro servizi Cat Imprese Nord Baresi, ha riconosciuto tra i 41 esercizi commerciali del territorio (31 di Trani, 4 di Barletta,2 di Andria, 1 di Corato, 1 di Margherita) comecon almeno 30, 40 e 70 anni di attività. Negozi che nonostante le mille difficoltà hanno saputo resistere nel tempo. I titolari degli esercizi commerciali della Provincia di Barletta Andria Trani, accompagnati dal direttore della Confesercenti provinciale Bat,parteciperanno alla cerimonia di premiazione organizzata dallain calendario, dalle ore 10:00, presso la sala conferenze della Camera di Commercio di Bari. Nel corso della cerimonia saranno consegnati gli attestati e del materiale per l'esposizione visiva del logo alle attività storiche e di tradizione della Puglia riconosciute quest'anno. E' previsto l'intervento dell'assessore alle attività produttive della regione Puglia Alessandro Delli Noci.Fondato da panettieri di lunga data, ilha visto all'opera negli anni i componenti dellapapà(classe 1946), mammafiglioche continuano a lavorare con l'instancabile, testimonial dell'attività, molto conosciuta in tutta Italia ed anche all'estero, per le sue specialità di arte bianca. Dal pane alla pizza, focaccia, taralli, biscotteria e i dolci della tradizione canosina da quelli pasquali ai natalizi che sono preparati ormai tutto l'anno. Una botteganel borgo antico del Castello che ha al suo interno tutte le fasi della produzione del pane, fino alla vendita finale, anche quelle per tutti i prodotti tipici, molto richiesti per la loro originalità e bontà come ilconosciuto comeche sta entrando nelle case degli italiani dopo il riconoscimento diIlè preparato con due diverse farine, una comune e l'altra di grano arso, ricavata dalle spighe tra le stoppie bruciate, e "macinato in casa come facevano una volta i nonni".Il pane riveste da sempre una grandeimportanza storica e culturale come ha tenuto ad evidenziare, panettiere con l'hobby della recitazione e del vernacolo teatrale, attraverso la sua verve artistica dedicata al dialetto, ad usi e tradizioni tipiche del territorio, diffusa mediante video e messaggi quotidiani, molto seguiti anche sui social. A luglio scorso, ha ricevuto ilper la sualegata alla divulgazione del dialetto, tra passato e presente, con particolare attenzione alla naturale evoluzione, ai mutamenti storici, culturali, sociali e tecnologici in atto, attraverso una recitazione declamatoria, enfatizzatache emoziona e fa riflettere tutti i giorni. Mentre, per ilil riconoscimento dirappresenta un traguardo significativo che testimonia e premia il duro lavoro, la dedizione e l'impegno in tutti questi anni, .superando anche momenti critici, favorendo lo sviluppo dell'arte bianca in tutte le sue declinazioni.Riproduzione@riservata