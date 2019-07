Agricoltura in ginocchio : compromessi i raccolti di frutta

Nel pomeriggio di ieri sue nei territori delle province della BAT e Bari si è abbattuta una violenta grandinata con segnalazioni di chicchi decisamente grandi, cui ha fatto seguito un temporale altrettanto intenso. A poche ore di distanza, il sindaco di Canosaha dichiarato :""" Un ennesimo evento meteorologico avverso si è abbattuto sul nostro territorio nella giornata di ieri. Per quanto riguarda l'abitato non si segnalano criticità di sorta. Fortunatamente, le operazioni di manutenzione degli alberi di alto fusto, concluse proprio nei giorni scorsi, hanno impedito la caduta di rami.Nel pomeriggio di ieri è stato disposto che la Sangalli disostruisse le caditoie per la raccolta di acqua piovana, al fine di scongiurarne l'intasamento. Discorso diverso purtroppo per le nostra campagne.Con l'assessore Lops stiamo predisponendo gli atti per chiedere alla Regione Puglia di porre in essere tutte le iniziative a sostegno dei nostri agricoltori""".