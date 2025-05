Agricoltura: Erogati i primi fondi AGEA sul bando frantoi oleari PNRR

Avviati i pagamenti del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste nell'ambito della misura del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza dedicata all'innovazione e meccanizzazione nel settore agricolo ed alimentare relativa all'ammodernamento dei frantoi oleari. AGEA, l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura del Masaf, ha infatti emesso il primo decreto di pagamento, avviando così l'erogazione dei contributi destinati al settore. Ne sono interessati 17 beneficiari per un importo complessivo pari a poco meno di 1,5 milioni di euro. Il provvedimento interessa 7 frantoi in Puglia per 860mila euro e 10 in Campania per i restanti 617mila euro."Ringrazio il Ministro Francesco Lollobrigida e il Sottosegretario con delega all'olivicoltura, Patrizio La Pietra, che si era impegnato ad accelerare l'iter dei pagamenti a favore dei frantoi che hanno colto le opportunità offerte dal PNRR per ammodernare le proprie linee produttive – dichiara la senatrice(Fratelli d'Italia) – Questi fondi sostengono investimenti per migliorare la sostenibilità ambientale e la qualità del processo di trasformazione dell'olio di oliva, rilanciando l'identità produttiva di territori ad alta vocazione che meritano risposte concrete e rapide. Continueremo a sostenere con determinazione le imprese, impegnandoci – conclude – anche a individuare nuove opportunità per destinare ulteriori risorse".Il PNRR ha stanziato per l'ammodernamento dei frantoi oleari 100 milioni di euro, parte di un pacchetto complessivo di 500 milioni destinati per lo più all'innovazione del parco macchine agricole. Un'occasione colta da circa 900 frantoi in tutta Italia che si sono candidati con progetti di investimenti per quasi 300 milioni di euro complessivi e presentando richieste di contributo pari a 180 milioni, ovvero 80 milioni in più rispetto alla dotazione iniziale. Al vaglio del Masaf vi è la possibilità di finanziare queste somme eccedenti utilizzando le risorse non spese del bando destinato alle macchine agricole, al fine di assicurare il sostegno integrale alle richieste pervenute. Grazie a questa misura, i frantoiani possono contare sulla copertura fino al 65% dell'investimento (80% per i giovani imprenditori), prevedendo inoltre l'ammissibilità di un ulteriore 20% sotto forma di credito d'imposta.