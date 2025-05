Puglia: Bando per valorizzare sagre, eventi e prodotti tipici.

C'è tempo sino al 30 giugno per accedere all'Avviso 2025 pubblicato dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste finalizzato alla concessione di contributi destinati alla valorizzazione del patrimonio agroalimentare, rurale e forestale italiano, con una"Si tratta di una straordinaria opportunità messa in campo dal ministro Francesco Lollobrigida per le amministrazioni locali, le associazioni, i comitati e le cooperative che ogni giorno si impegnano a preservare e promuovere le nostre tradizioni enogastronomiche e culturali – dichiara la senatrice pugliese(Fratelli d'Italia) che sottolinea il valore di questa misura per il tessuto sociale ed economico regionale – Il bando finanzia sagre, fiere, eventi locali e manifestazioni legate ai prodotti tipici, alla pesca, all'acquacoltura e al patrimonio forestale. Un segno concreto dell'attenzione del Governo Meloni verso i territori e la loro identità".L'Avviso prevede un contributo pari al 50% delle spese ammissibili, con un sostegno che va da 1.000 a 40.000 euro per progetto.. Possono partecipare al bando enti pubblici, associazioni, comitati organizzatori ed enti no profit attivi nel settore agroalimentare. "Dal Gargano al Salento – prosegue– la Puglia è custode di tradizioni straordinarie che meritano di essere sostenute. Questo fondo dà una risposta concreta a chi ogni anno, con passione e fatica, organizza iniziative capaci di attrarre cittadini e turisti, rafforzando il senso di appartenenza e creando economia diffusa".secondo la modalità a sportello: l'istruttoria avverrà in ordine cronologico di arrivo delle domande, complete della documentazione richiesta. "Invito tutte le realtà locali interessate (Pro Loco, Comuni, associazioni culturali e organizzatori di eventi) a consultare l'avviso pubblico sul sito del Masaf e a presentare domanda il prima possibile – conclude la– Dietro ogni festa popolare ci sono comunità vive e generose, volontari, artigiani, agricoltori. Il nostro compito, come rappresentanti delle istituzioni, è dare loro strumenti adeguati per continuare a costruire valore e bellezza".