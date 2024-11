Addio al 'presepista di casa' Giuseppe Fallacara

La porta delladelubicata a Canosa di Puglian via Oberdan n.110 non aprirà più al pubblico. Da poche ore, è stato affissomanifesto che riporta la triste notizia:Ne danno il triste annuncio: le sorelle Anna e Maddalena, il cognato Tonio Facciolongo, le amate nipoti e familiari tutti, affranti per la dipartita del caro congiunto"Con il cuore pieno di tristezza e dolore onoriamo la perdita del caro Zio Peppino, un uomo straordinario che ha saputo regalare bellezza e tradizione a tutta la comunità di Canosa di Puglia. I suoi meravigliosi presepi e l'amore con cui preparava gli altarini per la festa dell'Assunzione di Maria resteranno per sempre nel nostro cuore e di chi ha avuto il privilegio di conoscerlo." Un post significativo, dai social in questa giornata di lutto, che racchiude l'operato e le qualità umane dicomunemente chiamatocuoco in quiescenza con la passione del cucito, che ha dedicato gran parte della sua vita quotidiana alla preparazione e poi all'allestimento del Presepeche la comunità per 30 anni ha visitato la sua casa. Dal giorno dell'Immacolata, tranne l'anno scorso, sempre sull'uscio di casa per invitare i passanti a visitare il presepe,in perfetto stile napoletano, ambientato in un vano di oltre 25mq e 4m di altezza, con 100 pupi antichi, fissi ed in movimento meccanico, 90 statuine di animali immersi in muschio naturale tra foglie di fico d'India, di alloro e spine di asparagi. Le statue dei personaggi composte in legno, gesso e cartapesta erano realizzate manualmente dal compianto, secondo l'antica tradizione napoletana con quel pizzico di originalità canosina.è stata meta di turisti e scolaresche che hanno ammirato e apprezzato l'impegno e la gentilezza nell'accoglienza del maestro presepista, insieme alla sapienza, alle sue capacità organizzative, associate anche a fantasia ed estro artistico che hanno reso il suo manufatto natalizio espressivo di valori e sentimenti. Non da meno a Ferragosto il marciapiede davanti a casa sua che diventava un altare,tra panni bianchi ricamati a mano, fiori, luci e immagini sacre che attestano la sua fede cristiana e devozione popolare. Ora il cielo stellato di quella Casa-Presepe e la Vergine SS dell'Assunta lo accolgano nel regno dei cieli con la preghiera dei suoi cari familiari e la memoria affettiva della comunità locale. La santa messa esequiale per il defuntosarà celebrata alleella