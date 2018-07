Abaterusso coordinatore regionale ART.1-MDP/LEU

Si è riunita ieri a Bari, presso l'Hotel Parco dei Principi, l'organismo del quale fanno parteNel corso della discussione l'assemblea ha condiviso il documento nazionale e i contributi pervenuti e ha confermato le linee guida che indirizzeranno il movimento: maggiore radicamento sul territorio, rilancio della capacità di incidere e indirizzare a livello programmatico le azioni del governo regionale sui temi cardine quali il piano di gestione dei rifiuti, la lotta alla Xylella, l'Ilva, la salvaguardia dell'ambiente, Il Mezzogiorno, la sanità, il diritto al lavoro. L'assemblea regionale ha poi proceduto all'elezione del Coordinatore regionale, indicato nella persona di, Consigliere regionale ed ex Presidente del Gruppo regionale Art.1-Mdp, e ha deciso di definire il coordinamento regionale contestualmente alla costruzione di gruppi di lavoro con il compito di approfondire le questioni più importanti della Puglia. "Sono onorato per la fiducia riposta in me da questa assemblea. - ha dichiarato- Continueremo a lavorare al massimo, con la collaborazione di tutti i nostri militanti, perDi politiche nuove che siano attente ai diritti fondamentali, al lavoro, al Mezzogiorno, ai giovani, alla scuola e, più in generale, all'eguaglianza". L'assemblea regionale sarà, quindi, riconvocata nel corso della prossima settimana per l'elezione, su proposta dei coordinamenti provinciali, dei componenti degli altri organismi dirigenti.