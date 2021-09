A Farmalabor il Premio 'Resilienza e Innovazione' della Bper

E' stato consegnato anel corso dell'eventoil roadshow realizzato da Bper Banca in partnership con Corriere della Sera, il premio Bper BancaIl premio è stato istituito dacon l'obiettivo diper un profondo spirito di innovazione. Farmalabor srl, azienda leader in Italia nel settore delle materie prime per il settore galenico, si conferma tra le imprese più innovative e resilienti nel panorama nazionale, capace di mantenere una sostenuta propensione all'innovazione tecnologica ed organizzativa anche nel corso di questo difficile periodo. La Puglia, che rappresenta uno dei territori su cui Bper Banca punta maggiormente, è una Regione ricca di storie imprenditoriali di successo; insieme a Farmalabor srl, infatti, sono stati premiati Hevolus srl e CMA srl. La pandemia ha comportato numerose difficoltà per molti settori dell'industria italiana. Il 2021, però, mostra una forte spinta dell'economia regionale verso la ripartenza: una dimostrazione dello spirito resiliente che caratterizza il sistema produttivo di questo territorio. A consegnare il riconoscimento adè statoResponsabile della Direzione Regionale Puglia Basilicata di BPER Banca.